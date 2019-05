Merkelovej blok vedie v eurovoľbách, ale výsledok je historicky nízky

Prieskumy medzi voličmi po ich odchode z volebných miestností pre nemeckú televíziu ARD ukázali, že podpora pre Merkelovej stredopravicovú Úniu (strany CDU/CSU) dosiahla približne 28 percent. Merkelovej koaličný partner vo vláde, stredoľavicoví sociálni demokrati (SPD), klesli na 15,5 percenta. Pred piatimi rokmi mali tieto strany 35,4 percenta, resp. 27,3 percenta hlasov.

Exit polly ukázali, že zelení sa hladko dostali na druhé miesto s 22 percentami, čo je dvojnásobok ich výsledku spred piatich rokov. Krajne pravicová, populistická Alternatíva pre Nemecko (AfD) zaznamenala podporu 10,5 percenta, čo je lepší výsledok než v roku 2014, ale horší, než dosiahla v posledných nemeckých parlamentných voľbách v roku 2017.

