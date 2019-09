Mestá a obce bojujú o podielové dane. Berú nám aj z mála, tvrdia

05.09.2019, 19:00 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Nemáme na opravu ciest ani na domovy dôchodcov, plačú kraje a mestá, ktoré protestujú proti návrhu na znižovanie daní pre ľudí z dielne Mosta-Híd. Oponenti im odkazujú, nech zvýšia miestne dane. ZMOS tvrdí, že ak by mali výpadky z podielových daní nahradiť miestnymi daňami, museli by ísť prudko hore.

Nestáva sa často, aby štyri desiatky starostov a primátorov protestovali pred slovenským parlamentom. Tento týždeň to urobili. V žalúdku im leží novela zákona o dani z príjmov. Tá je v parlamente a môžu ju schváliť už v septembri.

Čo sa má zmeniť

Kľúčová navrhovaná zmena je zvýšiť nezdaniteľnú časť základu dane pre fyzické osoby. Bežný človek si tak znížením dane prilepší do vlastného vrecka o niekoľko desiatok eur ročne.

Lenže mestá, obce a kraje touto novinkou stratia. Gro ich príjmov totiž pochádza z podielových daní od fyzických osôb. Ak sa tie znížia, prídu podľa odhadov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) o 149 miliónov eur ročne.

Samotným mestám a obciam ubudne z ich príjmov viac ako 105 miliónov eur ročne. RRZ vypočítala, že zmena by viedla k zvýšeniu disponibilných príjmov rodín priemerne o 0,4 percenta, v prepočte by si polepšili len o 3,8 eura mesačne.

„Zavedenie navrhovaného opatrenia by malo v strednodobom horizonte prognózy negatívny vplyv na saldo verejnej správy vo výške 0,1 percenta HDP, čo predstavuje 136 miliónov eur v roku 2020,“ dodáva RRZ v analýze vplyvov návrhu zákona.

Dopady na cesty aj dôchodcov

Samosprávy tvrdia, že takého zníženie daní by ľuďom pomohlo iba minimálne a im to značne uškodí. „Mesačne by si človek znížil daň zhruba v sume jedného stravného lístka, na druhej strane my máme investičný dlh na cestnej infraštruktúre a bojujeme so starnutím obyvateľstva,“ argumentuje Ondrej Lunter, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja.

