Mihál: Cez kampaň som mlčal, ale s niektorými ľuďmi som bol nespokojný

Napriek volebnému fiasku koalície PS/Spolu bude Jozef Mihál súčasťou vládnej koalície. Na pozvanie Richarda Sulíka sa vrátil do štruktúr strany SaS. V rozhovore pre TREND povedal, že to berie ako príležitosť odovzdať svoje vedomosti prostredníctvom strany, ktorá bude súčasťou novej vlády.

V rozhovore sa dočítate: Prečo sa rozhodol vrátiť do strany Sloboda a solidarita (SaS)

Aké zmeny bude v rámci strany SaS presadzovať

Prečo by nechcel robiť šéfa Sociálnej poisťovne

Čo si myslí o návrhu výstavby bytov z dielne strany Sme rodina

Za akých podmienok by robil štátneho tajomníka na ministerstve práce

V pondelok ste oficiálne oznámili, že sa vraciate do strany SaS na žiadosť jej predsedu Richarda Sulíka. Čo konkrétne vám povedal?

Poď späť do strany, ktorú si zakladal.

Čo ste mu na to povedali?

Že potrebujem čas na rozmyslenie. Na druhý deň som mu zavolal a ponuku som prijal.

Kedy ste tento prestup oznámili predsedníctvu strany Spolu?

Ja som členom predsedníctva oznámil, že odchádzam z funkcie aj zo strany minulý týždeň. To bolo deň po voľbách. A to, že som prijal ponuku prejsť späť do SaS som im oznámil v nedeľu večer.

V pondelok sa na sociálnych sieťach objavili aj komentáre niektorých členov strany Spolu, ktorí kritizujú to, že sa o tom dozvedeli až z médií a nie priamo od vás.

Členom Spolu som to neoznamoval, len predsedníctvu. Teda členom som neoznamoval vstup do SaS. To, že odchádzam zo strany Spolu som oznámil verejne na sociálnej sieti.

Ako reagovalo predsedníctvo strany Spolu na rozhodnutie prestúpiť späť do SaS?

Samozrejme, asi sú sklamaní, že to s nimi nebudem ťahať ďalej. Ťahal som to tri roky, ako som len vládal. Bol som vo všetkých kampaniach ako napríklad v eurovoľbách. Kandidoval som z posledného miesta, aby som pomohol koalícii PS/Spolu dosiahnuť čo najlepší výsledok, čo sa aj vďaka mojej aktivite podarilo. Koalícia dosiahla vyše 20 percent a získala pozíciu pre štyroch europoslancov.

Jozef MihálZdroj: Milan David

Neskromne si myslím, že je to aj moja zásluha, v tej kampani som hovoril, aby ma ľudia nekrúžkovali. Na kandidátke som bol len preto, aby som pomohol kandidátom, ktorí sú na europarlament vhodnejší. V kampani do Národnej rady SR som šiel naplno, platil som si ju z vlastných peňazí a nebolo to málo.

Strana mi platila len ten posledný predvolebný klip. Nemám sa za čo hanbiť. Možno som mal viac trvať na tom, aby sa na rozhodovaní v kampani podieľalo viac celé predsedníctvo a nie len predseda strany.

Keď ste v roku 2017 odchádzali zo strany SaS, padol tam vtedy z vašej strany aj taký argument, že Richard Sulík sa primárne nevenuje Slovensku, ale rieši utečencov.

To si

