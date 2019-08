Miliónové nedoplatky a státisíce dlžníkov. Aké sú následky neplatenia odvodov?

30.08.2019, 10:00 | Miroslav Homola | © 2019 News and Media Holding

Neplatenie sociálnych a zdravotných odvodov je na Slovensku stále veľký problém. Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne si vedú vlastné zoznamy aktuálnych dlžníkov, ktoré sú aj verejné dostupné. Niektoré dlhy sa šplhajú do astronomických výšok. Bagatelizovať prípadné následky sa poistencom alebo platiteľom nemusí vyplatiť.

Začína sa to zanedbaním pravidelnej mesačnej platby, no môže to skončiť exekúciou s dlhom vo výške aj desiatok tisíc eur. Reč je o chronických neplatičoch sociálnych a zdravotných odvodov. Problém sa však netýka len živnostníkov, ale aj dobrovoľných poistencov či dokonca zamestnávateľov.

Sociálna poisťovňa

Odvody do Sociálnej poisťovne na rozdiel od preddavkov na zdravotné poistenie nie sú povinné pre každého. Zamestnancom a zamestnávateľom vzniká povinnosť platiť takzvané sociálne odvody až pri vzniku pracovného pomeru, vtedy ho platí zamestnávateľ z hrubej mzdy.

Povinnosť môže vzniknúť aj samostatne zárobkovo činným osobám, tie však neplatia sociálne poistenie od začiatku podnikania, ale až po vyhodnotení príjmov za prvý rok. Ak prekročia hranicu 12-násobku minimálneho vymeriavacieho základu, Sociálna poisťovňa ich prostredníctvom listu upozorní na povinnosť začať platiť sociálne odvody. Tá im vzniká od 1. júla, prípadne až od 1. októbra, ak daňové priznanie podávali v predĺženej lehote.

Poslednou kategóriou je takzvaná dobrovoľne poistená osoba, ktorá sa do Sociálnej poisťovne prihlasuje na vlastnú žiadosť. Samoplatiteľ platí odvody len v čase, kedy je na toto poistenie prihlásený. Ani dobrovoľne poistená osoba však nemôže len tak prestať platiť odvody, voči poisťovni má oznamovacie povinnosti.

Sociálna poisťovňa aktuálne eviduje viac ako 122-tisíc dlžníkov. „V zozname sa nachádzajú právnické a fyzické osoby s dlhom od

