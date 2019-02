Šefčovič: S Ficom sme sa ľudsky zblížili, ale v Bonaparte by som nebýval

02.02.2019, 17:58 | TASR

„Ja by som v Bonaparte nebýval,“ hovorí prezidentský kandidát s podporou Smeru. V novom dieli relácie Otvorene vysvetľuje svoj vzťah s Robertom Ficom a ako vníma korupčné škandály spojené so stranou Smer. Nechce sa vymedzovať voči svojim rivalom v súboji o funkciu hlavy štátu. Ako prezident by chcel organizovať okrúhle stoly politických strán bez Mariána Kotlebu.