Mimoriadny príhovor premiéra: Nehanbime sa za nosenie ochranných rúšok

13.03.2020, 20:02 | TASR

Naša vlastná disciplína je kľúčovou podmienkou na prekonanie nákazy. V mimoriadnom piatkovom príhovore to v súvislosti so šírením nového koronavírusu na Slovensku povedal premiér Peter Pellegrini. Zdôraznil, že Slovenská republika robí všetko pre to, aby prispela k zníženiu šírenia ochorenia COVID-19.