Mimoriadny summit lídrov EÚ bez výsledku

01.07.2019, 08:19 | Jaroslav Fabok

Po predošlých neúspešných rokovaniach o rozdelení najvyšších postov v európskych štruktúrach, ktoré prebiehali 21. júna, sa v nedeľu 30. júna začal s oneskorením mimoriadny summit lídrov EÚ v Bruseli. Hodinové oneskorenie bolo zapríčinené rokovaniami predsedu európskej rady Donalda Tuska s predstaviteľmi členských štátov EÚ.

Výber kandidáta na post predsedu Európskej komisie

Ako sa z priebehu doterajších rokovaní zdá, najtvrdším orieškom pre európskych lídrov bude pokúsiť sa nájsť kompromisné riešenie pri výbere mena kandidáta, ktorý na pozícii predsedu Európskej komisie nahradí J. C. Junckera. Ešte pred začiatkom predchádzajúcich rokovaní sa v pozícií najsilnejších kandidátov na obsadenie tohto postu ocitli M. Weber (EPP), M. Vestager (ALDE) a F. Timmermans (PES).

Pre Nemecko, ktoré počas rokovaní dlhodobo podporovalo M. Webera, a Francúzsko, ktoré v tej dobe svojho favorita priamo nepomenovalo, sa stal kompromisným kandidátom F. Timmermans. Riešenie sa medzi oboma krajinami zrodilo v priebehu víkendového summitu G20 v Japonsku.

F. Timmermans je kandidátom frakcie Európskych socialistov, ktorá vo voľbách do Európskeho parlamentu so 153 kreslami obsadila druhé miesto za Európskou ľudovou stranou (EPP). F. Timmermans by sa v prípade zvolenia prioritne zasadzoval za zavedenie minimálnej mzdy pre Európanov, boj s klimatickými zmenami či na budovanie užších väzieb s Afrikou.

