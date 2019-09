Kalavská: Očkovať deti treba, hrozí, že sa rozšíria infekčné ochorenia

12.09.2019, 18:12 | TASR

Návrh zákona, podľa ktorého by do predškolského zariadenia mohlo byť prijaté len zaočkované dieťa, považujú niektorí opoziční poslanci za výbušný, diskusia k nemu je podľa nich vypätá. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) v diskusii k návrhu novely pripomenula, že opatrením reaguje na obrovský pokles kolektívnej imunity. Podľa jej slov totiž hrozí, že sa na Slovensku začnú šíriť infekčné ochorenia, ktoré sa doteraz nešírili.

„Ministerstvo s touto témou nepracuje dostatočne. Prídete s návrhom zákona, ktorý je výbušný, rozpoltí verejnosť opäť na tých, ktorí sú za a proti, nenavrhujú sa kampane na podporu očkovania. Aj týmto trestáte už raz potrestané neočkované deti, odopierate im možnosť vzdelávať sa,“ vyhlásila poslankyňa Zuzana Zimenová (SaS).

„Nikto tu nikoho nechce dvakrát za niečo trestať,“ vyhlásila A. Kalavská s tým, že najcitlivejšie na ochorenia sú práve malé deti. Poslanec Marek Krajčí (OĽaNO) si myslí, že sa treba o tejto veci rozprávať normálne a vypätú atmosféru, ktorá v spoločnosti je, odborne riešiť. „Povinné očkovanie na Slovensku má veľký zmysel,“ povedal a poukázal aj na niektoré marginalizované komunity a možné minimalizovanie rôznych ochorení očkovaním.

„Keď sú veľké epidémie osýpok, odo mňa sa čaká, že budem reagovať,“ povedala ministerka a zdôraznila, že keby tak výrazne neklesala na Slovensku kolektívna imunita, s takýmto návrhom zákona by neprišla. „Ak máte lepší nástroj na zlepšenie kolektívnej imunity, povedzte to. Nemyslím si, že som najmúdrejšia. Nechali sme sa inšpirovať inými krajinami,“ odpovedala. Doplnila, že takáto legislatíva už platí v Českej republike, Litve či Francúzsku.

Podľa A. Kalavskej je benefit vakcinácie neporovnateľný s tým, keby sa prestalo očkovať. „Pokiaľ nebudeme na úrovni v rámci uvedomenia si vlastného zdravia tak ako napríklad škandinávske krajiny, sme ja ako minister a vy ako parlament povinní prijímať také zákony, ktoré ochránia tento slovenský ľud pred šírením infekčných chorôb,“ pripomenula v pléne.

Predseda parlamentného zdravotníckeho výboru Štefan Zelník (SNS) pripúšťa v ďalšom procese diskusiu o podobe novej legislatívy. „Poďme o tom rokovať, je našou povinnosťou poskytnúť bezbranným ochranu. Hľadáme cestu, ako to urobiť, každá rada, ktorá k tomuto prispeje, je dobrá. Toto je myšlienka prvého čítania, chceme, aby sa zvýšila kolektívna ochrana, chceme, aby sa zvýšilo očkovanie pre deti,“ uviedol.

Podľa návrhu zákona by do predškolského zariadenia mohlo byť prijaté len také dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu príslušnému veku podľa očkovacieho kalendára. Ministerstvo zdravotníctva, ktoré novelu zákona predložilo, ráta aj s tým, že by do predškolských zariadení mohli byť prijaté aj deti s potvrdením od ošetrujúceho lekára, že sú proti nákaze imúnne alebo nemôžu byť očkované pre trvalú kontraindikáciu.