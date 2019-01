Ministerstvo zdravotníctva utajuje informácie. A ešte pri tom aj porušilo zákon

28.01.2019, 05:00 | Mária Hunková | © 2019 News and Media Holding

Posledné kolo oddlženia nemocníc je predo dvermi. Doteraz boli zbavené dlhov za 339 miliónov eur, dokopy je pre ne vyčlenených 585 miliónov eur. Či budú minuté účelne sa dá len ťažko vyhodnotiť. Ministerstvo zdravotníctva totiž utajuje ozdravné plány nemocníc.

Tieto plány by mali obsahovať opatrenia na päť rokov, ktoré zabránia, aby generovali nové záväzky po lehote splatnosti. Ministerstvu ich mali manažéri zadĺžených zdravotníckych zariadení odovzdať do 15. augusta minulého roka. Rezort ich mal následne schváliť a počas nasledujúcich rokov kontrolovať ich dodržiavanie. V prípade, že by nemocnice vybočili z plánov, nasledovať majú sankcie.

Ozdravné plány podľa ministerstva odovzdalo 29 nemocníc. TREND si ich vyžiadal, aby vyhodnotil, či nejde len o formálne, bezobsažné dokumenty. Obrátil sa najskôr na tlačové oddelenie, ktoré plány odmietlo sprístupniť. „Ide o interný strategický dokument slúžiaci pre interné posúdenie,“ argumentovala hovorkyňa Zuzana Eliášová.

Riziko konkurenčnej nevýhody

S komentárom, že verejnosť by mala vedieť posúdiť dodržiavanie ozdravných plánov, koniec-koncov takmer 600 miliónov eur ide zo spoločnej kasy, týždenník poslal žiadosť ešte raz. Oficiálne, na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. To bolo ešte v októbri minulého roka. Právnici rezortu doteraz neodpovedali, pritom zo zákona majú povinnosť vybaviť žiadosť do ôsmich pracovných dní.

TREND sa preto znova obrátil na hovorkyňu ministerstva s otázkou, prečo ozdravné plány utajujú a či sú si vedomí, že pri tom ešte aj porušujú zákon.

