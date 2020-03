Ministri školstva: Školy budú zavreté dlhšie ako dva týždne, letné prázdniny nezrušíme

18.03.2020, 13:00 | Tomáš Nejedlý | © 2020 News and Media Holding

Materské, základné aj stredné školy sú pre koronavírus zatvorené a žiaci a študenti by sa do nich mali vrátiť až o dva týždne 30. marca 2020. Obaja ministri školstva, odchádzajúca Martina Lubyová (SNS) aj nastupujúci Branislav Gröhling (SaS), však už pripustili, že deti doma ostanú dlhšie.

„S ohľadom na ten model je samozrejme realistické predpokladať, že školy budú zatvorené dlhšie,“ uviedla v relácii Na telo televízie Markíza ministerka školstva Martina Lubyová. Odvolala sa pri tom na matematický model šírenia ochorenia Covid-19 v populácii Slovenskej republiky, ktorý zostavili analytici rezortu zdravotníctva. Model predpokladá nákazu zhruba 40 percent obyvateľstva.

„Očakávame ďalšie prekladanie termínov a osobne si nemyslím, že sa školy o dva týždne otvoria. Musíme sa pripraviť na to, že to bude trvať dlhšie, ale nie je to minister školstva, kto to určí,“ dodala odchádzajúca ministerka a poukázala tým na kompetencie hlavného hygienika a krízového štábu.

Ústne maturity na Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne 2019Zdroj: TASR

Rovnako to vidí aj Branislav Gröhling, ktorého v stredu definitívne potvrdil Igor Matovič ako kandidáta novej vlády na ministra školstva. „Uvažujme nad tým, že ten najbližší mesiac by boli školy zatvorené,“ povedal.

Vypustené maturity

Dodal, že si vie preto predstaviť vypustenie časti maturity a úplné zrušenie Testovania deviatakov, ktorého termín je zatiaľ stanovený na 1. apríla 2020. „Z mojej strany si viem predstaviť, že by sme upustili od Monitoru, pretože si nemyslím, že je natoľko dôležitý pre prijímačky (na stredné školy),“ uviedol.

V prípade maturity by podľa neho bolo možné tento rok vypustiť

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť