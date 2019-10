Ministri v ohrození a stámiliónové transakcie v Gorile: Najdôležitejšie správy dňa

20.10.2019, 18:33 | TASR | TREND.sk

Andruskó chce vypovedať proti dvom ministrom

Zoltán Andruskó, ktorý je jedným z obvinených v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, v piatok naznačil, že by svedčil aj o trestnej činnosti dvoch ministrov tejto vlády. Povedal to pre Denník N právny zástupca Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica. Mená spomínaných ministrov R. Kvasnica zatiaľ nechce zverejniť.

Stámiliónové transakcie v Gorile

Bývalý vyšetrovateľ Gorily Lukáš Kyselica v diskusnej relácii Na telo potvrdil, že polícia zistila finančné toky v hodnote viac ako 300 miliónov korún. Podľa neho je úlohou vyšetrovateľov sa s tým vysporiadať. „Pristáli na účtoch. Boli tam viaceré právne pomoci aj na Cyprus napríklad,“ povedal L. Kyselica.

Skoro 20 hodín vo vzduchu

Austrálska letecká spoločnosť Qantas v nedeľu úspešne zavŕšila ultradlhý testovací let z New Yorku do Sydney bez medzipristátia. Účelom letu, ktorý vykonal Boeing 787 Dreamliner, bolo vedecky preveriť, aký vplyv má táto potenciálne najdlhšia komerčná letecká trasa na pilotov, posádku a cestujúcich, informovala agentúra Reuters.

Rostas čelí obžalobe za extrémizmus

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal na Špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu za extrémistické trestné činy na šéfredaktora časopisu Zem a vek - Tibora Eliota Rostasa.

Sága brexit pokračuje

Britský premiér Boris Johnson sa nepodpísal pod znenie listu so žiadosťou o odklad brexitu, ktorý v sobotu večer zaslal predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi. B. Johnson však pripojil ďalší list, v ktorom sa hovorí, že britský ministerský predseda si neželá posunutie odchodu svojej krajiny z Európskej únie za stanovený konečný termín - 31. október.