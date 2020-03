Ministrom zahraničia bude Korčok. Pred nástupom absolvuje karanténu

18.03.2020, 10:39 | TASR

Ivan Korčok bude musieť ísť pred nástupom do čela ministerstva zahraničných vecí do karantény, keďže sa vráti z USA. Pre jeho nomináciu sa rozhodla SaS preto, že je to diplomatická špička, a to Slovensko, ktoré je v ťažkých časoch, potrebuje.