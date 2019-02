Mistrík na Čaputovú zaútočil. Cíti sa byť terčom jej volebného tímu

17.02.2019, 17:17 | TASR

„Čísla ukázali, že som jednoducho vyzývateľom pána Šefčoviča a zo všetkých kandidátov mám najväčšie šance ho v druhom kole poraziť,“ povedal Robert Mistrík v nedeľňajšej diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Zuzana Čaputová však mieni v kampani pokračovať, pretože za R. Mistríkom zaostáva už len o niekoľko desatín percenta.

Nevylúčila zároveň, že by v prospech Mistríka predsa len odstúpila, podmienila to však reálnym rizikom, že do druhého kola postúpia M. Šefčovič a Štefan Harabin. Prípadné odstúpenie v prospech Z. Čaputovej nevylúčil v kontexte situácie ani R. Mistrík. „Mojím cieľom je, aby sa prezidentom nestal predstaviteľ Smeru ani temného mečiarizmu, zachovám sa zodpovedne,“ povedal.

Z. Čaputovú však obvinil z toho, že sa stal terčom jej volebného tímu, ktorý má na neho útočiť a cez sociálne siete vytvárať dojem o predraženej kampani. Ona to považuje za neodôvodnené obvinenie.

V relácii mal pôvodne vystúpiť okrem R. Mistríka aj kandidát s podporou Smeru Maroš Šefčovič, ospravedlnil sa však pre chorobu.

O marihuane aj adopciách homosexuálov

Obaja prezidentskí kandidáti sa vyjadrovali v krátkosti i k citlivým spoločenským a politickým témam. Z. Čaputová napríklad k otázke adopcie detí z detských domovov homosexuálnymi pármi.

„Považujem za najlepšie, keď dieťa vyrastá s matkou a otcom, ak to však nie je možné a musí byť vychovávané v ústavnej starostlivosti, je lepšie, ak by bolo v spoločnosti dvoch milujúcich ľudí, hoci rovnakého pohlavia,“ priznala.

R. Mistrík pripustil, že by za istých okolností podporil zákon o registrovaných partnerstvách. „Som za priznanie niektorých práv párom rovnakého pohlavia, toto je moja pozícia. Ak by sa to teda nespájalo s adopciami detí párom rovnakého pohlavia, zákon o registrovaných partnerstvách by som podpísal,“ uviedol.

V prípade dekriminalizácie marihuany sa obaja zhodli na zdôraznení preventívneho charakteru prvých trestov. „Súčasná úprava, ktorá robí z držiteľov pre vlastnú potrebu rovnakých páchateľov ako sú díleri, je neprimeraná,“ uviedla Z. Čaputová.

R. Mistrík pripúšťa, že prvé tresty by mali byť na úrovni priestupku s preventívnym účinkom na mladých ľudí. „Bol by som ale veľmi opatrný pri plošnej dekriminalizácii marihuany,“ dodal.

Zastupovať v zahraničí zatiaľ nechcú

Vyjadrovali sa tiež k tomu, či by mal prezident výraznejšie prevziať právomoci v oblasti zastupovania Slovenska v zahraničí.

„Ak by mala byť spochybňovaná proeurópska orientácia Slovenska, vedela by som si to predstaviť,“ uviedla Z. Čaputová.

R. Mistrík súhlasí s takýmto postupom, „ak by to bolo nevyhnutné“, upozornil však na fungujúce nástroje rezortu diplomacie. „Zasa už dopredu nevytvárajme paralelný systém a budovanie novej vetvy zahraničnej politiky,“ zdôraznil.