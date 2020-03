Mistrík o voľbách: Fico je porazený, vyhral protest nahnevaného voliča

03.03.2020, 13:23 | Robert Mistrík

Názor | Vyhral protest nahnevaného voliča, ktorý už má po krk excesov vládnucej kliky a využil to najsilnejšie právo, aké mu demokracia ponúka. Robert Fico je porazený, ide do opozície, Andrej Danko odchádza s hanbou do zabudnutia, Béla Bugár už dávno spálil most vedúci do parlamentu. To sú viac ako dobré správy.