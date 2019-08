Mladomanželské pôžičky sú zatiaľ fiaskom. Podľa analytikov sa niet čomu čudovať

19.08.2019, 14:30 | Miroslav Homola | © 2019 News and Media Holding

Od 1. júla poskytuje Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) takzvané mladomanželské pôžičky na bývanie. Návrh na ich zavedenie pochádza z dielne poslancov koaličnej strany Most-Híd, ktorá tým chce pomôcť mladým rodinám. Ich štart však nevyzerá ideálne, o pôžičku na bývanie požiadalo v priebehu mesiaca a pol len desať mladomanželov.

Strana Bélu Bugára hovorí o slabej informovanosti a mylných domnienkach ľudí, že o pôžičku musia žiadať v banke, analytici o obmedzujúcich podmienkach. Most-Híd na situáciu reagoval na štvrtkovej tlačovej konferencii (15.8.). Podľa slov predsedu poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibora Bastrnáka ich slabý záujem o pôžičky prekvapil. Vidí za tým hlavne slabú informovanosť.

„Musíme urobiť informačnú kampaň, aby ľudia vedeli, kam majú ísť a ako si pôžičku vybaviť,“ uviedol T. Bastrnák. Hoci podľa strany z diskusií so ŠFRB vzišlo niekoľko kompromisov, podstatu zákona to nezmenilo. Situáciu a záujem o pôžičku chcú politici sledovať, no podmienky sa zatiaľ meniť nebudú.

V čom je problém

Okrem podobnosti s úvermi z čias socializmu dostala mladomanželská pôžička pomenovanie aj pre jej podmienky. Požiadať o ňu môžu len páry, ktoré vstúpili do manželstva maximálne dvanásť mesiacov pred podaním žiadosti. Druhou dôležitou podmienkou je vek oboch manželov, ktorý v deň žiadosti nesmie presiahnuť 35 rokov.

„Obmedziť mladomanželov na tých, čo sa vzali nie skôr ako dvanásť mesiacov pred žiadosťou je výrazne limitujúce,“ myslí si finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Ďalší problém je čoraz

