Mlčanie obžalovaných. Ako Kočner a spol. znedôveryhodnili svoje výpovede

Názor | Na prvý pohľad pôsobil mafián Marian Kočner na súde sebavedomo. Načierno nafarbené vlasy, okuliare, pred sebou šanóny a papiere s poznámkami. Hoci na začiatku pojednávania vyhlásil, že chce vypovedať, nakoniec z toho nič nebolo. Kým pri zmenkách je schopný rozprávať hodiny, vo veci vraždy nemal čo súdu povedať.

V najväčšej súdnej sieni na Slovensku sa v pondelok stretli dva svety. Na jednej strane obyčajní ľudia, trpiaci stratou svojich najbližších. Na druhej muž podozrivý z chladnokrvných vrážd, jeho komplic, mafián a jeho volavka na mocných mužov.

Ani otvorenie hlavného pojednávania na tvári M. Kočnera nevyvolalo známku ľútosti alebo pokory. Naopak, počas vstupu do pojednávacej miestnosti ešte arogantne žmurkal na novinárov, ktorí roky píšu o jeho kauzách a podvodoch.

V pondelok sa začal proces, ktorý sa už teraz zapísal do modernej histórie Slovenska. Pred súd sa postavila štvorica ľudí obžalovaná v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Dvaja z nich, Tomáš Szabó a Miroslav Marček zároveň čelia aj obžalobe vo veci vraždy Petra Molnára.

Hneď prvý deň pojednávania priniesol aj prekvapivé momenty.

Priznanie sa od Marčeka

Už v decembri na predbežnom prejednaní obžaloby sa dalo usudzovať, že Zoltán Andruskó nebude jediným, kto sa rozhodol spolupracovať s políciou a prokuratúrou. Jeden z vykonávateľov vraždy J. Kuciaka, M. Marček, síce nechcel uzatvoriť s prokurátorom dohodu o vine a treste, no k spáchaným skutkom sa priznal.

Či sa v ňom pohlo svedomie, alebo sa snaží uniknúť doživotnému pobytu za mrežami, je teraz ťažké odhadnúť. Síce Andruskó vykšeftoval 15 rokov, M. Marček ako trojnásobný strelec by zrejme s takýmto trestom aj tak nevyviazol. Dôležité pre neho je, že sa priznal. Aj to je poľahčujúca okolnosť a pri prípadnom vymeriavaní trestu to môže súd zohľadniť.

Na snímke obvinený Miroslav Marček, ktorý sa priznal k vražde.Zdroj: TASR

Napriek tomu, že sa rozhodol o celej veci prehovoriť, a hovoril aj mrazivé detaily, ktoré poslali do sĺz nielen príbuzných, ale aj časť prítomnej verejnosti, v niektorých okamihoch zaváhal. Pýtal sa, či musí odpovedať na otázky, v ktorých by priamo hádzal špinu na svojho bratranca T. Szabóa.

V tomto prípade jeho nechuť dohodnúť sa na vine a treste totiž môže znamenať aj to, že si M. Marček napriek svojmu otvorenému srdcu chcel nechať možnosť súdu beztrestne klamať.

