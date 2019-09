Most-Híd čaká snem, hovoriť má o personálnych zmenách a výsledkoch strany

14.09.2019, 09:24 | TASR

Členovia vládnej strany Most-Híd sa v sobotu stretnú na sneme v Bratislave. Hovoriť majú o výsledkoch vo vláde a o programových prioritách do volieb. Pripomenú si tiež desať rokov strany. Pre TASR to povedala hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár. Na sneme by sa mali zúčastniť všetky osobnosti z predsedníctva a predstavitelia strany. Most-Híd čakajú aj personálne zmeny, funkcie podpredsedu strany sa má vzdať minister životného prostredia László Sólymos.