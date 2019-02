Most si zachraňuje miesto v koalícii, Ficovi kývol na tajnú voľbu sudcov ÚS

16.02.2019, 20:37 | TASR

Strana Most-Híd chce splniť programové vyhlásenie vlády a neporušiť koaličnú zmluvu. Jej prioritou je dosiahnuť dohodu v koalícii o kandidátoch na ústavných sudcov. Po sobotnom rokovaní Republikovej rady Mosta-Híd v Bratislave to v súvislosti so situáciou okolo Ústavného súdu (ÚS) SR uviedol predseda strany Béla Bugár.

„Nevidíme dôvod na to, aby boli predčasné voľby, zároveň však nevidíme dôvod na to, aby sme kšeftovali napríklad s Ústavným súdom,“ zdôraznil B. Bugár. „Chceme sa dohodnúť v rámci koalície,“ dodal.

O situácii v koalícii povedal, že „teraz je ticho a snáď to nie je ticho pred búrkou“. Je presvedčený, že keď budú známi kandidáti v novej voľbe, koalícia si sadne za rokovací stôl. V prípade dohody v koalícii je podľa neho jedno, či pôjde o tajnú, alebo verejnú voľbu.

Predtým Most-Híd hlasoval s opozíciou za verejnú voľbu, pretože sa obával dohody R. Fica s ĽSNS v prípade, že by bola voľba tajná. Členovia Smeru vrátane predsedu potom začali mať narážky na predčasné voľby či menšinovú vládu bez Mosta-Híd.

„Ale ak by sme sa nedohodli a ak by niekto pretláčal v rámci koalície kandidátov, s ktorými sa my nestotožňujeme, nemôžeme si dovoliť, že napokon s pomocou ĽSNS dôjde k zvoleniu a my za to budeme vinní. Preto, ak sa nedohodneme, budeme za verejnú voľbu,“ povedal.

Pripustil, že dohodu v koalícii môže ohroziť úzko stranícky záujem či záujem jednotlivca. Potvrdil, že Most-Híd Roberta Fica za ústavného sudcu zvoliť nechce.