Môže váš šéf za zlý výkon v práci? Jeho pozícia je kľúčová

02.07.2019, 13:00 | Tomáš Zemko | © 2019 News and Media Holding

Zrejme neexistuje otrepanejšia fráza ako tá, že investícia do zamestnancov sa firme oplatí. Nejde o to, že by neplatila. Nepochybne sa investovať do vlastných ľudí oplatí. No možno ešte lepšie by pre firmy bolo, ak by sa zamerali na investície do svojich manažérov na vyšších pozíciách. Nové poznatky hovoria totiž o tom, že sa to môže vyplatiť oveľa viac.