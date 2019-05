Mať dlh ako Francúzsko? Ekonómovia vypočítali, aké zadlženie je nebezpečné

24.05.2019, 15:30 | Michal Lehuta | © 2019 News and Media Holding

Graf týždňa | Rakúsko a Francúzsko majú oveľa vyšší verejný dlh a nič sa im nedeje. Preto by si aj Slovensko malo viac požičiavať a bude môcť vo vyššej miere investovať do diaľnic a nemocníc, nechal sa nedávno počuť predseda SNS Andrej Danko. „Z toho sa ľudia nenajedia, či bude deficit jedno percento, alebo nie,“ povedal zasa šéf národniarov k vlastnému vládnemu cieľu vyrovnaného rozpočtu v rádiu Expres.

„V Rakúsku je to 78 percent (HDP), vo Francúzsku 80 percent. My sa nemusíme báť veľkých investičných peňazí. Tridsať rokov tu žijeme z podstaty, my sme nič nepostavili,“ povedal A. Danko veľmi podobne aj v televízii TA3.

Naozaj sa nemusíme báť viac zadlžovať? Nízke úrokové sadzby prirodzene motivujú požičiavať si, čo by vláda mohla teoreticky využiť na prospešné investície. Vysoké verejné zadlženie a neudržateľnosť jeho financovania však viaceré krajiny eurozóny len pred pár rokmi priviedli na pokraj bankrotu. Výmenou za bolestivé rozpočtové škrty ich museli zachraňovať ostatné štáty či Medzinárodný menový fond.

Aká výška dlhu je preto pre Slovensko ešte bezpečná? Tejto téme sa už viackrát venovali ekonómovia z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Naposledy v apríli. „V roku 2018 sa horný limit pre bezpečnú úroveň dlhu pohyboval okolo

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť