Môžu sa klimatizáciou šíriť vírusy? Odborník vysvetľuje, ako v kanceláriách cirkuluje vzduch

Predstava o tom, že v kanceláriách a vo výrobných halách so vstavanou vzduchotechnikou sa nákazy šíria ľahšie, nemusí byť pravdivá. Podmienkou zdravého vetrania je však pravidelný a dôsledný servis. Mnohé prevádzky ho však ignorujú alebo zanedbávajú, čím ohrozujú zamestnancov aj zákazníkov. O tom, ako funguje vetranie, aké má limity a čo všetko technici objavia v nečistených filtroch, hovorí odborník na vzduchotechniku Rastislav Kolář z firmy Kolten z Prievidze.

V akom režime funguje vaša firma v týchto dňoch? Máte viac práce ako obyčajne?

Samozrejme, museli sme sa trochu prispôsobiť realite, ale podarilo sa nám zabezpečiť potrebné ochranné pomôcky a tam, kde to je možné, posielame ľudí. To znamená, že robíme inštalácie vzduchotechnických a klimatizačných zariadení, prípadne aj servisné činnosti.

Teraz máme od niekoľkých partnerov objednávky na urýchlený servis, pretože si uvedomujú, že sú vystavení nejakému prietoku vzduchu a tým aj možnej kontaminácii.

Predpokladáte, že koronavírus by sa vo vzduchotechnike mohol udržať?

Nemusí to byť len koronavírus, ale napríklad plesne, baktérie či iné vírusy. Táto situácia vyprovokovala firmy, aby k servisným činnostiam pristupovali zodpovednejšie. Toto je možno tá lepšia stránka súčasnej situácie. Klimatizačné zariadenia máme dnes prakticky všade – od obchodov cez autá až po verejné priestory. Aj byty a rodinné domy sú dnes nimi často vybavené. Niekedy sa to však len nainštaluje a údržba ostáva v úzadí.

Čo teda odporúčate?

Jednoznačne vetrať. Pokiaľ majú ľudia vo svojom pracovnom prostredí inštalovanú vzduchotechniku mali by ju používať. Asi by bolo vhodné zdôrazniť, že mám na mysli vzduchotechniku kde dochádza k stopercentnej výmene vzduchu medzi interiérom a exteriérom, a že zariadenie musí byť pravidelne odborne servisované. Pokiaľ ľudia nemajú v pracovnom prostredí riadené vetranie, určite by mali vetrať iným dostupným spôsobom, napríklad. oknami.

Záleží na type zariadenia

Ak sa na to pozrieme technicky, ako ventilácia vzduchu v budove funguje?

Najbezpečnejšie sú zariadenia, v ktorých dochádza k stopercentnej výmene vzduchu. To znamená, že sto percent vzduchu z nejakého priestoru, ktorý chcete vetrať a je znehodnotený či už oxidom uhličitým, vlhkosťou, prachom, alebo niečím iným, odvádzate do exteriéru. A z exteriéru relatívne čistý vzduch, ktorý je odfiltrovaný cez niekoľko stupňov filtrácie a tepelne upravený, privádzate dovnútra.

Rastislav Kolář, riaditeľ spoločnosti KoltenZdroj: Kolten

Toto sú najbezpečnejšie zariadenia, pretože v nich nedochádza k cirkulácii vnútorného vzduchu.

Aký je ten druhý typ?

Existujú aj zariadenia, ktoré môžu využívať aj cirkuláciu vzduchu. Tam je veľmi dôležité,

