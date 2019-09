Šéf Tesly Elon Musk vyhlásil, že chce otvárať nové pobočky, aj na Slovensku

„Dúfam, že začiatkom budúceho roka otvoríme pobočky na Slovensku, v Chorvátsku, Srbsku a vo väčšine východnej Európy,“ uviedol E. Musk na Twitteri.

Dodal, že konečne sa dostanú Tesly do krajín, odkiaľ pochádzal vynálezca Nikola Tesla, podľa ktorého sú pomenované. Tesla mal srbských rodičov a narodil sa v dedine Smiljan blízko mesta Gospič v dnešnom Chorvátsku.

Hoping to open in Slovakia, Croatia, Serbia & most of Eastern Europe early next year. Finally, we will do Nikola Tesla proud by having his cars in his countries of origin!