Muž, ktorý vyšetroval Trumpa, ide prvýkrát verejne vypovedať

22.07.2019, 13:17 | TASR

Predseda justičného výboru Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Jerrold Nadler povedal, že budúcotýždňové vypočúvanie špeciálneho vyšetrovateľa Roberta Muellera poukáže na zistenia o previneniach prezidenta Donalda Trumpa, ktoré podľa neho môžu byť dostatočné na začatie procesu ústavnej obžaloby prezidenta. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.

J. Nadler podľa svojich slov verí, že výsledky Muellerovho vyšetrovania o údajnom zasahovaní Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016 prinášajú „značné dôkazy“ o tom, že prezident sa dopustil činov, na základe ktorých môže byť podľa ústavy Spojených štátov odvolaný z funkcie alebo môže čeliť ústavnej obžalobe.

V relácii Fox News Sunday povedal, že cieľom stredajšieho vypočúvania R. Muellera je priniesť obyvateľom USA zistenia o previneniach prezidenta a potom na ich základe pokračovať, pretože „žiadny prezident nie je nad zákonom“.

R. Mueller podľa AP uviedol, že nemá v úmysle povedať viac, ako je zahrnuté vo viac ako 400 stranovej správe o výsledkoch vyšetrovania. Tá sa však v plnom rozsahu na verejnosť nedostala, Trumpov minister spravodlivosti zverejnil len jej štvorstranové zhrnutie. K prezidentovi bolo zhovievavé a obsahovalo záver, že spolčovania s Ruskom sa nedopustil.

Samotný R. Mueller so zhrnutím nebol stotožnený a iniciatívne v máji – dva mesiace po ukončení správy – predstúpil pred médiá. Vyhlásil, že „nemá dôveru“ v to, že by prezident „jasne neporušil zákon“. „Ak by sme verili, že prezident určite nespáchal zločin, povedali by sme to,“ naznačil podľa portálu Vox.

Predstavitelia opozičnej Demokratickej strany však vtedy požadovali bezodkladné zverejnenie Muellerovej správy v plnom rozsahu, čo však minister spravodlivosti odmieta. Ukázali však jeho zredigovanú verziu, teda takú, v ktorej sú niektoré informácie zamlčané.