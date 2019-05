Muž počas súťaže Arnold Classic Africa napadol Schwarzeneggera

A. Schwarzenegger sa fotil s fanúšikmi a vykonával funkciu rozhodcu na súťaži v skákaní cez švihadlo, keď pribehol útočník a kopol ho. Incident zachytáva videozáznam. Muža okamžite zadržali a Arnold podľa denníka The Independent po chvíli z miesta odišiel.

Thanks for your concerns, but there is nothing to worry about. I thought I was just jostled by the crowd, which happens a lot. I only realized I was kicked when I saw the video like all of you. I’m just glad the idiot didn’t interrupt my Snapchat.