Mýtny systém sa poriadne predražil. Diaľničiari chcú z toho rýchlo vykľučkovať

26.11.2019, 20:00 | Vladimír Maťo | © 2019 News and Media Holding

Aktuálna zmluva so spoločnosťou SkyToll platná do roku 2022 je podľa kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) pre štát nevýhodná. Diaľničiari dnes vidia tri možné scenáre, akým sa výber mýta môže ďalej vyvíjať. Pripravujú tender, rokujú o zľavách, no pripravujú sa aj na horší scenár.