Mýtus o Eurábii a aký háčik majú domy, ktoré predávajú za 1 euro

24.08.2019, 17:00 | Adrián Berecz | © 2019 News and Media Holding

Záložky na víkend | Cez pracovný týždeň človek často natrafí na mnoho zaujímavých článkov, ktoré sú však také dlhé, že nie je čas sa na ne sústrediť. A kým príde víkend, stratia sa vo víre internetu. V rubrike Záložky na víkend vám ponúkame zaujímavé články, na ktoré sa najlepšie sústreďuje pri dlhej sobotnej či nedeľnej káve.

Ľudia odchádzajú zo sicílskeho vidieka do väčších miest za prácou a iným životom. Za sebou nechávajú krásnu stredozemskú prírodu, opustené historické domy a poloprázdne provinčné osady. Talianske úrady sa už roky pokúšajú predávať nehnuteľnosti za symbolické jedno euro. Chcú tak do odľahlých miest prilákať nových prisťahovalcov, ktorí by do nich opäť vdýchli život.

Stratégia viacerých dedín na Sicílii neraz upútala záujem médií a cudzincov. Ako ukazuje reportáž portálu Business Insider, v rámci ktorej tieto nehnuteľnosti navštívili, väčšina sa nachádza v žalostnom a poľutovaniahodnom stave. Domy chátrajú a sú plné neporiadku. Aby sa pozemky a obydlia stali obývateľné, vyžadovalo by si to nemalé investície do renovácií.

Niektoré budovy pokrýva lešenie, iné ľudia opustili po zemetraseniach spred 50 rokov a rekonštrukcia by vychádzala rovnako draho, ak nie lacnejšie, ako postavenie nového moderného domu.

Sambuca di Sicilia s približne šesťtisíc obyvateľmi je jedna z týchto opustených oblastí. Nachádza sa na vrchole kopca a poskytuje nádherné výhľady. Podľa miestnych úradníkov každý záujemca o ponúkanú nehnuteľnosť môže nákup vybaviť viac-menej okamžite.

Noví majitelia sa však musia zaviazať, že svoje domy zrenovujú do troch rokov za sumu začínajúcu na čiastke 15-tisíc eur a budú potrebovať záručný vklad päťtisíc eur. Ten im po dokončení renovácie vrátia.

Neprehliadnite Najbohatšia rodina zarába štyri milióny za hodinu a prečo si nosíme prácu domov

Výber zaujímavých článkov, na ktoré cez pracovný týždeň nezvýšil čas

Najbohatšia rodina zarába štyri milióny za hodinu a prečo si nosíme prácu domov Čo môžete ukradnúť z hotelovej izby

Výber zaujímavých článkov, na ktoré cez pracovný týždeň nezvýšil čas

Prečo sme tak dlho čakali na bicykel

Keď sa pozriete na klasický a nie príliš drahý bicykel, môžete si všimnúť, že v zásade nejde o žiaden vedecký ani technologický zázrak. Napriek tomu bicykle, ako ich poznáme dnes, vznikli až niekedy koncom 19. storočia. Poukazuje na to blog The Roots of Progress, ktorý funguje ako intelektuálny projekt Jasona Crawforda a ktorý sa snaží pochopiť povahu a vývoj niektorých ľudských objavov.

Prečo teda napriek svojej jednoduchosti vznikol bicykel až tak neskoro? Blog analyzoval viacero hypotéz, ktoré

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť