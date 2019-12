Na občiansky si už Slováci od roku 2021 do Londýna nezalietajú

31.12.2019, 14:00 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Britský veľvyslanec na Slovensku Andy Garth pochádza zo severného Anglicka, kde v nedávnych britských parlamentných voľbách aj bašty labouristov volili konzervatívcov. V rozhovore pre TREND vysvetľuje, čo je za tým, ako aj to, prečo brexit nebude katastrofou ani pre EÚ, ani pre Spojené kráľovstvo.

Bol pri tom, keď na Slovensko prichádzal Jaguar Land Rover. Stále verí, že potenciál tejto automobilky a jej vplyv na slovenskú ekonomiku sa ešte len ukáže. Či ho krajina dokáže využiť, bude záležať aj na Slovákoch.

Verí tiež, že Spojené kráľovstvo môže vyrokovať s EÚ dobrú obchodnú dohodu, lebo obaja partneri začínajú z bližšej štartovacej pozície než ostatné štáty, napríklad USA.

V rozhovore sa dozviete: Prečo v nedávnych voľbách aj bašty labouristov volili konzervatívcov

Ako sú britské firmy pripravené na brexit

Prečo brexit nebude katastrofa pre EÚ ani pre Spojené kráľovstvo

Dokedy sa bude dať cestovať do Spojeného kráľovstva len s občianskym preukazom

Prečo sa Škótsko tak skoro neosamostatní

Vďaka čomu má Slovensko potenciál mať sa lepšie

Kedy ste prvý krát počuli o Slovensku a v akej súvislosti?

Prvý krát vtedy, keď to bolo ešte Československo. Vtedy som prišiel na svoju prvú diplomatickú misiu do Poľska a išiel som navštíviť Prahu aj Budapešť. Nikdy predtým som nebol na Slovensku. Neskôr som videl vypísanú pozíciu na veľvyslanca na Slovensku. Urobil som si prieskum o vašej krajine, skúsil som to a vyšlo to.

Spomenuli ste, že ste pracovali vo Varšave. Bolo to na začiatku 90. rokov, keď Poľsko zažívalo ťažké časy. Bola tam hyperinflácia, spúšťala sa šoková ekonomická reforma. Ako si na to obdobie spomínate?

Bolo to naozaj prechodné obdobie. Hrával som vtedy squash a kúpiť dobrú raketu bolo veľmi ťažké. Vôbec dostať sa k západnému tovaru bolo ťažké. Ale cítil som aj dynamiku tej doby, všetko sa dialo rýchlo a ľudia sa tešili na nové časy. Navyše som bol mladý, mal som 21 rokov, takže som tam prežil skvelé chvíle.

Očakávali ste vtedy, že krajiny strednej Európy budú po 30 rokoch ekonomicky úspešné alebo skôr si dnes hovoríte prečo to trvalo tak dlho?

Bol som optimista, tak ako veľa mladých ľudí v tom čase. Všetci chceli lepší život a lepši životný štandard. Ľudia boli talentovaní, chytili sa príležitosti, takže úspech strednej Európy ma neprekvapil. Tiež vám pomohlo členstvo v EÚ a dodatočné peniaze, ktoré z nej prišli. Myslím si, že tento región má na viac a bude ešte lepšie.

Ale trvalo to 30 rokov, Nebola cesta k prosperite príliš dlhá?

Pre ľudí, ktorí tu žijú sa to môže zdať dlhá doba. Každý má rád, keď sa veci hýbu rýchlo, ale tie zmeny naozaj trvajú istý čas.

Pred dekádou ste boli na čele tímu pre rozširovanie EÚ. Vedeli ste si vtedy predstaviť, že Únia sa

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť