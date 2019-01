Na Orave je vyše 400 hasičov, čistia obce od nadbytočného snehu

19.01.2019, 18:21 | TASR

Na severe Slovenska pomáha od sobotného rána s odstraňovaním následkov snehovej kalamity vyše 400 dobrovoľných hasičov. Informovala o tom na brífingu v Oravskej Lesnej ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD).

„Ako sme avizovali, situácia sa vyvinula tak, že jednotlivé dotknuté a postihnuté obce potrebujú pomoc v tom, aby sa intravilány obcí vyčistili od nadbytočného snehu,“ pripomenula D. Saková.

Po celom Slovensku podľa nej v rámci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) stiahli celú techniku, čo sa týka nakladačov, bagrov, traktorov, sklopiek.

„Zároveň sme povolali aj špecialistov lezcov v rámci profesionálov HaZZ. Dnes ich je tu približne 35, ktorí vo vysokých polohách, samozrejme s istením, odstraňujú sneh zo striech či už obecných domov, alebo domov občanov v jednotlivých obciach. Samozrejme sme povolali aj dobrovoľných hasičov z celého Slovenska. Banskobystrický, Trenčiansky a Košický kraj sme nechali zatiaľ v rezerve. Ako prví dorazili dobrovoľní hasiči z Trnavského kraja, neskôr Bratislavského, Nitrianskeho, Prešovského kraja,“ priblížila.

Zdroj: Prezídium Hasičského a záchranného zboru / Facebook

Od sobotného rána podľa ministerky pracuje priamo v lokalitách na Orave, ktoré si to najviac vyžadujú, vyše 400 dobrovoľných hasičov. Tí pomáhajú odstraňovať sneh z obecných budov, súkromných obydlí a zabezpečujú prístup k imobilným občanom.

„Vyzerá, že má prísť arktická zima, nie s veľkým množstvom zrážok. To znamená, že situácia vyzerá priaznivo. Za posledné dni tu napadlo snehu ako na Orave zvyčajne za jeden mesiac, a to bol ten najväčší problém. Ak vám denne napadne 20 centimetrov zrážok, viete si s tým v rámci údržby miestnych komunikácií pomôcť, ale vzhľadom na hustotu zrážok, ktorá tu bola za posledné dni, toto bolo nemožné. Preto tu zasahuje toľko profesionálnych, dobrovoľných hasičov alebo 70 vojakov, samozrejme aj polícia,“ ozrejmila ďalej s tým, že sa tešia prognóze počasia a dúfajú, že neprídu veľmi veľké teplá okolo 10 stupňov Celzia, čo by mohlo prípadne spôsobiť povodne.

Zásah dobrovoľných hasičov, ako podotkla D. Saková, reagoval na zasadnutia krízových štábov, na ktorých prioritné požiadavky rezort promptne reagoval.

Zdroj: Prezídium Hasičského a záchranného zboru / Facebook

„Kým do konca minulého týždňa možno 25 obcí vyhlásilo mimoriadnu situáciu, 70 obcí ju vyhlásilo začiatkom tohto týždňa. Nemyslím si, že sme prišli neskoro. Každodenne, operatívne reagujeme na všetky požiadavky, ktoré krízové štáby vznesú,“ doplnila.

Niektorí dobrovoľní hasiči by mali v postihnutých obciach podľa potreby zostať do nedele. Ostatní, ak nevznesú požiadavky na ich potrebu, končia so svojou prácou ešte v sobotu.

„Profesionálnych hasičov sa snažíme obmieňať, aby dočerpali fyzické sily, a krajský riaditeľ v Žiline (riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline Jaroslav Kapusniak) má túto situáciu pod kontrolou. Keď fyzické sily hasičom v Žilinskom kraji nebudú stačiť, povolávame hasičov z celého Slovenska,“ dodala D. Saková.

Mimoriadna situácia v Žilinskom kraji naďalej platí na území okresu Námestovo a v ďalších obciach. Na zhadzovanie snehu z preťažených stromov na hornej Orave vo štvrtok prvýkrát v histórii využili vrtuľník. Pri odstraňovaní následkov kalamity pomáhajú od utorka aj vojaci.