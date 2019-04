Na Slovensko prišiel japonský premiér. Chce znížiť zaťaženie firiem

25.04.2019, 13:30 | TASR

Investície, vzájomné zmluvy aj takmer 100 rokov diplomatických vzťahov boli témami bilaterálneho rokovania predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD) s japonským premiérom Šinzóom Abem počas historicky prvej návštevy šéfa japonského kabinetu na Slovensku. Partneri ocenili najmä zmluvu o sociálnom zabezpečení, ktorá vstupuje do platnosti v júli.

„Na jej základe budú môcť jednoduchšie pracovať a byť zamestnávaní Japonci na Slovensku a Slováci v Japonsku s tým, že sa im vzájomne bude započítavať aj dôchodkové poistenie a vyplácať dôchodok,“ priblížil P. Pellegrini. Japonský premiér je presvedčený o tom, že vďaka zmluve sa zníži zaťaženie japonských firiem na Slovensku.

Neprehliadnite V Šamoríne je priestor pre nového talianskeho investora

Líder na trhu telekomunikácií, digitalizácie, robotizácie hľadá anténu pre...

V Šamoríne je priestor pre nového talianskeho investora Záujem investorov o marihuanový priemysel v Európe rastie

Európsky trh je v porovnaní s kanadským stále len na začiatku

Ďalšou zmluvou, ktorú partneri spomenuli, je dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom, ktorá vstúpila do platnosti vo februári tohto roka. „Táto zmluva by mohla slúžiť ako príklad, ako by v budúcnosti mohli vyzerať obchodné vzťahy medzi Európskou úniou a ďalšími krajinami,“ myslí si slovenský premiér.

P. Pellegrini ocenil, že japonské firmy na Slovensku investujú nielen do výroby, ale aj do výskumu a vývoja. „Kvalita japonských investícií na Slovensku sa zvyšuje,“ konštatoval. Na Slovensku pôsobí viac ako 60 japonských spoločností, ktoré zamestnávajú približne 13-tisíc ľudí. Japonský predseda vlády doplnil, že aj v Japonsku investuje slovenská firma Eset.