ONLINE: Na Slovensko prišli milióny rúšok a testerov, v Maďarsku začal platiť čiastočný zákaz vychádzania

V Maďarsku začal platiť čiastočný zákaz vychádzania, ktorý potrvá do 11. apríla. V Číne znova vzrástol počet prípadov nákazy novým druhom koronavírusu privezených zo zahraničia.

11:55 Talianske priemyselné združenia varujú pred hlbokou recesiou v krajine. Pre prerušenie výroby v dôsledku šírenia sa nového koronavírusu stráca talianska ekonomika tri miliardy eur denne.

11:54 Viac ako polovica ľudí, u ktorých v Južnej Kórei potvrdili nákazu novým koronavírusom, sa už uzdravila. Vyplýva to zo sobotňajších údajov tamojších zdravotníckych úradov, ktoré súčasne hlásili 146 ďalších prípadov nakazenia a päť úmrtí za uplynulý deň.

11:26 V Maďarsku zomrel 11. pacient na ochorenie COVID-19. Počet potvrdených nakazených novým druhom koronavírusu SARS-CoV-2 za jeden deň stúpol o 43, v krajine evidujú celkovo 343 infikovaných pacientov.

11:15 Českej republike bolo v sobotu ráno potvrdených celkovo 2422 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. V piatok ich pribudlo 373, čo je dosiaľ najväčší počet za jeden deň.

10:58 Všetky otvorené hraničné priechody sú aktuálne od 10.00 h prejazdné. Otvorený je aj hraničný priechod Brodské. Na sociálnej sieti o tom informovala Polícia Slovenskej republiky.

10:45 Obyvateľovi rómskej osady v mestskej časti Háj v Gelnici, pre ktorého sa dostala osada do karantény, odoberú v sobotu vzorky na zistenie prítomnosti nového koronavírusu. Potvrdil to primátor mesta Dušan Tomaško. Ako tiež uviedol, zlepšiť súčasnú situáciu osadníkov a zabezpečiť ich väčšiu disciplinovanosť by pomohli unimobunky.

10:34 Minister zdravotníctva SR Marek Krajči a člen permanentného krízového štábu, biochemik Róbert Mistrík boli v piatok pred 23.00 h na bratislavskom letisku M.R. Štefánika pri prílete dvoch čínskych lietadiel, ktoré priviezli zdravotnícke pomôcky, objednané štátom na zvládnutie boja s novým koronavírusom.

10:17 V zmysle nariadenia maďarskej vlády začal v sobotu 28. marca od 00.00 h platiť čiastočný zákaz vychádzania, ktorý potrvá do 11. apríla. V tomto období môžu obyvatelia opustiť svoje domovy iba v odôvodnených prípadoch, akými sú výkon práce či zabezpečenie základných potrieb.

10:15 V Číne znova vzrástol počet prípadov nákazy novým druhom koronavírusu privezených zo zahraničia. Ako v sobotu oznámila Národná zdravotnícka komisia v Pekingu, za uplynulých 24 hodín diagnostikovali ochorenie ďalším 54 ľuďom, ktorí pricestovali do krajiny. Celkovo tak Čína eviduje už viac než 600 takýchto prípadov.

10:05 Šéf úradu nemeckej kancelárky Angely Merkelovej uviedol, že opatrenia na obmedzenie šírenia nového druhu koronavírusu v krajine nebudú odvolané skôr ako 20. apríla.

10:00 Americký prezident Donald Trump vydal nariadenie oprávňujúce Pentagón povolať armádnych záložných síl, aby sa aktívne podieľali na zabránení šírenia nového koronavírusu.