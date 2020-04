Na Slovensku pribudlo 47 prípadov nákazy. Polovica bola v karanténnej stanici

07.04.2020, 13:59 | TASR

Počas pondelka pribudlo na Slovensku 47 nových prípadov nákazy novým koronavírusom, pričom v laboratóriách otestovali 1 448 vzoriek. Z tohto počtu 24 pacientov sa nachádzalo v karanténnej stanici. V utorok o tom informoval predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO).

„Je to dôkazom toho, že rozhodnutie dávať ľudí, ktorí idú aj individuálnou dopravou do karantény a následne ich testovať, je veľmi dôležité, lebo títo ľudia, 24 pacientov pozitívne testovaných, by sa dnes po Slovensku slobodne pohybovali,“ dodal. Celkový počet pozitívnych vzoriek na Slovensku je 581.

Aktuálne je podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) hospitalizovaných 176 pacientov, z toho u 79 bol nový koronavírus potvrdený, v 97 prípadoch sa čaká na výsledok testov. Z ochorenia sa podarilo vyliečiť osem ľudí, dvaja pacienti ochoreniu COVID-19 podľahli.

Najviac prípadov výskytu je v Bratislavskom kraji, a to 169. Nasledujú Prešovský kraj s 81 prípadmi, Žilinský kraj so 76 prípadmi, Trenčiansky kraj so 66 prípadmi, Trnavský kraj s 51 prípadmi, Košický kraj s 51 prípadmi, Banskobystrický kraj so 48 prípadmi a Nitriansky kraj s 39 pozitívnymi prípadmi.

Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 319 mužov a 262 žien. Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov, konkrétne ide o 181 osôb. Nasledujú ľudia od 15 do 29 rokov, ktorých je celkovo 168. Vo vekovej kategórii od 45 do 59 rokov je to 123 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je pozitívnych 71 osôb.

Najmenej je detí do 14 rokov, celkovo 35. Najviac občanov s pozitívnym výsledkom nad 65 rokov je v okrese Bratislava, ide o deväť mužov a deväť žien, na celom Slovensku v tomto veku je 38 osôb.