Na východe sa vykoľajil nákladný vlak, dopravu blokuje na 12 hodín

17.02.2019, 09:18 | TASR

Neďaleko železničnej stanice v Krompachoch sa v sobotu večer vykoľajil nákladný vlak prevážajúci piesok. Potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach.

Podľa jeho slov bolo vykoľajených pravdepodobne šesť vagónov. Hasiči nezaznamenali žiadne vytečené prevádzkové kvapaliny. „Rušňovodič nebol zranený,“ uviedol s tým, že príčina nehody zatiaľ nie je známa. Na mieste by už mala byť aj polícia.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na svojej webovej stránke informovala, že z dôvodu vykoľajenia nákladného vlaku, ku ktorému došlo približne o 18.30 h, bola prerušená železničná doprava na trati Košice – Žilina (Bratislava), konkrétne na úseku Margecany – Spišské Vlachy.

„Na uvedenom úseku zabezpečuje ZSSK náhradnú dopravu autobusmi, nočné vlaky budú vedené odklonom cez stanicu Plaveč. Predpokladané meškanie vlakov je od 60 do 90 minút,“ uviedla spoločnosť.

Na stránke sa ďalej uvádza, že správca infraštruktúry, ktorým sú Železnice Slovenskej republiky, odhadujú prerušenie dopravy na približne 12 hodín.

ZSSK zároveň konkretizovala vlaky, ktoré budú vedené spomínaným odklonom. Ide o štyri spoje, a to z Humenného do Bratislavy a späť, a tiež z Humenného do Prahy a spať.