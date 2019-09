Nad bratislavskou diaľnicou D2 pri Čunove vyrastie stometrový kruhový objazd

03.09.2019, 13:00 | Vladimír Maťo | © 2019 News and Media Holding

Cieľom projektu je prepojenie cesty prvej triedy číslo 2 pred cestným hraničným priechodom Rajka do Maďarska na diaľnicu D2. Rusovce a Petržalka by sa po dokončení mali odľahčiť o dopravu, ktorá smeruje do Maďarska či vzdialenejších častí Bratislavy.