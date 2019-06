Náhodná ťažba dreva bude mať prísnejšie podmienky

19.06.2019, 18:27 | TASR

Novela zákona o lesoch by mala sprísniť náhodnú ťažbu dreva. Vyplýva to z návrhu legislatívnej normy z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú v stredu posunulo plénum parlamentu do druhého čítania.