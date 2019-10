Nahrávka Smer neohrozila a likvidácia vodcu IS: Najdôležitejšie správy dňa

27.10.2019, 19:00 | TREND.sk | TASR | ČTK

Výber najdôležitejších správ dňa zo Slovenska a zo sveta.

Ak by boli parlamentné voľby tento víkend, vyhrala by ich strana Smer-SD. Získala by 22 percent hlasov. Druhá by bola koalícia PS-Spolu s 11 percentami a tretia ĽSNS s viac ako desiatimi percentami. Deväť percent by hlasovalo za stranu Andreja Kisku Za ľudí. Na piatom mieste sa ocitlo hnutie Sme rodina so siedmimi percentami. Ľudia by dali necelých sedem percent stranám SNS a KDH. Do parlamentu by sa dostali aj OĽaNO so šiestimi percentami a SaS s 5,2 percenta hlasov. V parlamente by Smer obsadil 39 kresiel, koalícia PS-Spolu by získala 20 mandátov, ĽSNS 18 kresiel, Za ľudí 16, Sme rodina 13 poslancov. SNS a KDH by mali zhodne po 12 kresiel, OĽaNO 11 a SaS deväť poslancov.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu potvrdil, že americkým silám sa v Sýrii podarilo zlikvidovať vodcu extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) Abú Bakra Baghdádího. Informovala o tom spravodajská stanica al-Džazíra. „Al Baghdádí je mŕtvy,“ oznámil D. Trump pred novinármi počas vyhlásenia v Bielom dome. Vodca IS sa podľa slov amerického prezidenta odpálil za pomoci samovražednej vesty počas úteku pred príslušníkmi amerických špeciálnych jednotiek, pričom okrem seba usmrtil aj tri svoje deti.

Francúzska luxusná skupina LVMH jedná o možnom prevzatí amerického luxusného klenotníctva Tiffany. Informovala o tom agentúra Bloomberg s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou. LVMH by týmto krokom chcela expandovať na klenotníckom trhu v Spojených štátoch amerických. LVMH je najväčšou luxusnou skupinou na svete a vlastní desiatky rôznych značiek. Patria medzi ne napríklad módne značky ako Fendi, Givenchy a Louis Vuitton, šampanské Dom Pérignon, šperky a hodinky Bvlgari a Hublot či reťazec parfumérií Sephora.

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v piatok oznámil, že v roku 2022 vyšle na Mesiac robota, ktorý bude pátrať po podpovrchových ložiskách vody. NASA sa snaží pred plánovaným opätovným letom astronautov na Mesiac v roku 2024 preskúmať zdroje vody použiteľnej na pitie a výrobu raketového paliva. Robot nazvaný VIPER by mal na Mesiaci pátrať po podpovrchových ložiskách, v ktorých by sa mohli nachádzať „stovky miliónov ton vodného ľadu“, ako sa vyjadril riaditeľ NASA Jim Bridenstine. Takýto objav by potenciálne umožnil využitie Mesiaca ako východiskového bodu pre let na planétu Mars.

Z Dopravného podniku Bratislava (DPB) má odísť zamestnankyňa Katarína Janošťáková, ktorá bola od roku 2010 spoločníkom i konateľom vo firme Mirabella s aktuálne odsúdeným Antoninom Vadalom. Ohlásili to viceprimátorka Bratislavy Tatiana Kratochvílová i primátor Bratislavy Matúš Vallo. Vedenie DPB to však nateraz nepotvrdilo a uviedlo, že v tejto veci s mestom rokuje.

Mimoparlamentná strana KDH pôjde do volieb sama. Povedal to predseda strany Alojz Hlina na tlačovej konferencii po rokovaní Rady KDH. Tvrdí, že Slovensko potrebuje konzervatívnu stranu a verí, že KDH uspeje v parlamentných voľbách v roku 2020. Návrhom Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý v piatok vyzval A. Hlinu k spolupráci a ponúkol mu polovicu miest na kandidátke, sa strana na rokovaní nezaoberala.