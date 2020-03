Naivné ideály, týždeň v tme a ako vyrábať štatistiky

14.03.2020, 17:00 | Adrián Berecz | © 2020 News and Media Holding

Záložky na víkend | Toto je výnimočné vydanie rubriky. Slovensko a väčšina sveta sa nachádza v stave, v akom sa nachádza a to najlepšie, čo môže každý aktuálne urobiť, je zostať doma. Jedným zo spôsobov, ako tento čas využiť, je stráviť ho čítaním dlhých podnetných a zaujímavých textov, ktoré človeka na okamih privedú k iným myšlienkam. Skúste si v prehľade nadčasových rozhovorov a knihožrútskych recenzií TRENDU nájsť to svoje.

Týždeň zatvorená v tme

Pracovnému portálu Profesia.sk šéfuje takmer desaťročie. Po duševnej kríze, ktorá ju zastihla pred šiestimi rokmi, sa začala intenzívne venovať osobnostnému rozvoju a dnes koučuje svojich zamestnancov a radí aj ľuďom z oblasti školstva a biznisu. Na kandidačnú listinu do parlamentu ju chceli tri politické strany, no ona im povedala nie. S Ivanou Molnárovou sa TREND rozprával o tom, prečo preberá so zamestnancami aj osobné témy, aký to môže mať prínos pre firmu, o meniacom sa svete biznisu aj o radikálnej zmene, ktorú vo svojom živote urobila.

Prečo veríme v Boha a bláznivým veciam

Skryté pohnútky na nás striehnu všade. Zvyčajne nekonáme pre dôvod, ktorý udávame, ale sledujeme tým svoje skryté podnety. Americký ekonóm Robin Hanson vyštudoval fyziku a filozofiu, až neskôr sa zameral na ekonómiu. Zaoberá sa rôznymi oblasťami výskumu. Jedným z nich sú dôvody ľudského konania. V rozhovore vysvetľuje, prečo nepriznávame skutočné motívy svojho konania.

Ako vyrábať štatistiku

Kariéra v štatistike neznie príliš lákavo, zrejme z vás hviezdu nespraví. Hoci sú výnimky, ako Švéd Hans Rosling, ktorý zo štatistiky a dát spravil záživný a zaujímavý odbor. Jeho prednášky a vizualizácie pripomínali živé komentovanie hokejového zápasu, pretože na pohľad nudným témam vdýchol dynamiku a nadšenie. K jeho sláve sa najviac približuje britský štatistik David Spiegelhalter so svojou knihou The Art of Statistics.

Ako sa učiť z pokusov v politike

V médiách sa veľa hovorilo o myšlienke bezpodmienečného základného príjmu vo Fínsku. Fíni však takúto zmenu nikdy nezaviedli a zrejme ani nezavedú. Išlo o experiment, ktorý prebiehal dva roky na vzorke dvetisíc nezamestnaných ľudí. Hoci nepriniesol veľmi pozitívne výsledky, môže byť inšpiráciou aj pre Slovensko. Fínsky expert na testovanie inovácií vo verejnej sfére Mikko Annala raz experimentovanie v politike prirovnal k randeniu a manželstvu. Zistite prečo?

Koniec prokrastinácie

Kniha Petra Ludwiga Koniec prokrastinácie sa stala bestsellerom. Práva na jej preklad za Atlantikom predal za státisíce dolárov. Jej autor upozorňuje na riziká sociálnych sietí a na chorobné odkladanie našich povinností. Zároveň chce u ľudí podporovať kritické myslenie, ktoré podľa neho súvisí s pokorou.

Triedny strop

Tvrdenie, že „bohatí zostanú bohatými a chudobní chudobnými“, je dosť depresívne. Zvlášť keď snaha presadiť sa v spoločnosti a práci a zabezpečiť sebe a svojej rodine pohodlný život je základným pilierom kapitalizmu. Na druhej strane, meno rodiny a jej majetok zabezpečujú potomkom istý štandard života a lepší vstup do života. Tvrdia to sociológovia Daniel Laurison a Sam Friedman v knihe The Class Ceiling: Why it Pays to be Privileged (Triedny strop: Prečo sa oplatí byť privilegovaným).

Ako podporiť šetrenie

Prečo chudobní hazardujú viac ako bohatí? Ako podporiť sporenie, darcovstvo krvi či zvýšiť spokojnosť občanov so službami štátu? Aj na takéto otázky pomáha odpovedať experimentálna a behaviorálna ekonómia. Jedným z jej pionierov je Američan Robert Slonim. Na Slovensku bol pomáhať miestnym doktorandom na pozvanie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Okrem iného vysvetľuje, čo sa zmenilo na tom, že experimenty v ekonómii sú nemožné, lebo spoločnosť nie je pokusný králik.

Naivné ideály

Ak ho navštívite v kancelárii, je už príliš neskoro. Vaše manželstvo je v ruinách a rozvod je nevyhnutným riešením. James Sexton sa živí v New Yorku ako rozvodový právnik už dvadsať rokov. Za ten čas pomáhal k rozvodu viac než tisícke párov. Ako rozvodový právnik sám prechádzal po dvanástich rokoch rozvodom. V knihe If You're in My Office, It's Already Too Late: A Divorce Lawyer's Guide to Staying Together sa snaží ľuďom, ktorí vstupujú do manželstva s naivnými ideálmi o láske, pragmaticky poradiť v partnerskom živote. Chce ich vyvarovať pred triviálnymi chybami, ktoré nachádzal v takmer každom vzťahu.

My sme les a Les sme my

Lesníci verzus ochranári. Bezzásahové územia verzus továrne na drevo. My sme les verzus Les sme my. Zdá sa to nelogické, ale aj ochrana prírody je téma, ktorá Slovákov rozdeľuje. Prečo a je vôbec možné to zmeniť? Ako ľudí v sfére, ktorá je kriticky dôležitá pre budúcnosť civilizácie, spojiť? TREND sa o tom rozprával s Erikom Balážom, jedným z najaktívnejších slovenských ochranárov. Viedol (úspešnú) kampaň za vyhlásenie Tichej a Kôprovej doliny vo Vysokých Tatrách za bezzásahové územia. Stojí za iniciatívou My sme les. O prírode napísal viacero kníh, natočil päť filmov. Aby presadil zmeny, na ktoré ako aktivista upozorňuje, vstúpil do politiky. Jeho životným poslaním je preniesť medzi ľudí nadšenie z divokej prírody a motivovať ich, aby boli aktívni a pomáhali ju chrániť.

Inteligentný človek vás môže rýchlo uraziť

Bystrý intelekt sa príťažlivosťou vyrovná pohľadu na vyšportované telo. Bežní „smrteľníci“ si jedincov s vysokým IQ stereotypne predstavujú ako ľudí s okuliarmi, ktorí milujú matematiku, sú zahrabaní v knihách a hrajú nekonečné partie šachu. Čo znamená byť nadpriemerne inteligentný a čo so sebou vysoká inteligencia prináša, vysvetľuje Andrej Aleksiev, predseda organizácie Mensa na Slovensku, ktorá združuje ľudí s nadpriemerným IQ.

Zlé aj dobré

Dánsky psychológ Svend Brinkmann tvrdí, že ľudia by nemali veriť motivačnej literatúre, podľa ktorej plne kontrolujeme svoj osud. Ako predstaviteľ stoicizmu je presvedčený, že by sme sa nemali zameriavať na pozitívne stránky života, ale mať na pamäti zlé a negatívne myšlienky: vieru, že každý deň môžeme prísť o všetko, čo máme. Ide o akýsi protiliek proti dobe, v ktorej sa tak tlačí na dokonalosť a šťastie. V krátkej knihe Stand Firm: Resisting the Self-Improvement Craze (v preklade Zostaňte priami: Ako čeliť šialenstvu samozlepšovania) tvrdí, že emócia a naše myšlienky by nemali ignorovať realitu toho, čo sami zažívame.

