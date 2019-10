Najčítanejšie články týždňa

12.10.2019, 12:29 | TREND.sk

Ešte pred dvadsiatimi rokmi bolo Thajsko nepoznanou krajinou, exotikou, o ktorej sa mnohí neodvážili ani snívať. Aj ja som bol jedným z nich. Dnes je situácia celkom iná, za čo vďačíme najmä dostupným cenám leteniek, ktoré tvoria často tú najväčšiu položku pri ceste za exotikou.

Slovenský podnikateľ Richard Galovič, ktorý je šéfom legendárnej značky bicyklov Favorit, vo svojom vyhlásení vysvetľuje, že správy týkajúce sa krachu firmy nie sú úplné. V posledných dňoch sa objavili informácie o insolventnosti podniku. Aj napriek problémom, ktoré firmu sprevádzajú, chce jej šéf bicykle pod touto značkou ďalej vyrábať.

Tým, ktorým sa nechce čakať v zápchach alebo absolvovať dlhé trasy v autách, ponúka taxislužba Uber novú možnosť dopravy. Prvý ostrý štart má za sebou vrtuľník Uber Copter, ktorý začal prevážať ľudí. Zatiaľ len na krátku vzdialenosť.

V bratislavských Jarovciach štartuje väčšia výstavba nového komplexu bytoviek a viladomov na momentálne voľnom pozemku pri vjazde do mestskej časti v smere od Petržalky. V území ešte pred dekádou plánovali stavať španielski investori, napokon však projekt skončil v rukách domáceho developera.

RTVS dlhodobo hovorí o plánoch spustiť ďalší televízny okruh, ktorý má byť zameraný na šport a zdravý životný štýl. Oficiálne by niektoré detaily o stanici mali byť známe v priebehu nasledujúcich týždňov. RTVS zatiaľ stále oficiálne nepotvrdila termín spustenia. No kým donedávna sa o novej športovej stanici hovorilo ako o tretej v poradí, dnes jej už RTVS pridáva prívlastok „štvrtá“. Predtým by totiž mala stihnúť spustiť ešte jeden kanál.

Keď pred pár mesiacmi prišla spoza hraníc správa, že českí zamestnanci by mali od zamestnávateľa dostávať okrem papierových či elektronických stravných lístkov aj peniaze, tí slovenskí im mohli len ticho závidieť. Celkom slušný nákup sa však podarilo urobiť aj s pomocou stravných lístkov a gastrokarty.

Zdalo sa, že úspešný slovenský dizajnér Jozef Kabaň dosiahol u najnovšieho zamestnávateľa, ktorým bola prestížna značka a automobilka Rolls-Royce, vrchol svojej kariéry. Zhruba po polroku však pôsobenie na novom mieste končí a odchádza nielen z Rolls-Royceu, ale z celej skupiny BMW. Ostáva rad otázok o príčinách odchodu, ako aj dohadov o jeho novom pôsobení.

Investovať na Wall Street sa dá od minulého mesiaca aj cez mobilnú banku Revolut. Nepriláka to masy, ale skôr finančne gramotnejších ľudí. Na kúpu akýchkoľvek akcií pritom stačí jeden dolár.

Banky spustili novú vlnu zdražovania. Klienti si vo väčšine prípadov musia priplatiť za služby v pobočke banky. Tie sú pre finančné inštitúcie najdrahšie, preto sa snažia klientov prostredníctvom vyšších poplatkov naučiť, aby ich využívali čo najmenej.

Klasické cigarety sú rovnako ako alkohol, hazard a ďalšie návykové zlozvyky veľký biznis. Prinášajú obrovské zisky nielen firmám, ale aj štátom.