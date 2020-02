Najdlhšie lety na svete ohrozuje byrokracia a úrady. Qantas s nimi chce vybabrať

14.02.2020, 17:22 | Ján Meľuch | © 2020 News and Media Holding

Letecká spoločnosť sa musí na rekordne dlhých letoch a rekordnom pracovnom čase dohodnúť s asociáciou pilotov, v opačnom prípade hrozí krach celého projektu najdlhších letov na svete.

Presne 19 hodín a 19 minút trval testovací let austrálskej spoločnosti Qantas medzi americkým New Yorkom a austrálskym Sydney, ktorý sa uskutočnil vlani v októbri. O mesiac na to sa podobne dlhý let uskutočnil aj na trase medzi Sydney a Londýnom. Podobné lety by sa mali podľa Qantasu stať skutočnosťou do niekoľkých rokov.

Prvé lety na takto dlhých trasách v rámci projektu Sunrise boli testom posádky a cestujúcich. Skúmali sa vplyvy dlhého letu na ľudské telo, pretože za pár hodín lietadlo prekoná až 15 časových pásem. Testovalo sa aj lietadlo, ktoré by malo na týchto trasách lietať.

Prvé mesiace roku 2020 sa stali testom aj pre samotnú spoločnosť. Len čo jeden problém vyriešila, objavil sa ďalší.

Pod tlakom

Prvým zo série problémov bolo rozhodnúť, aké lietadlo na prekonanie rekordnej vzdialenosti použiť. Austrálsky dopravca sa rozhodoval medzi americkým Boeingom (777-X) a európskym Airbusom (A350-1000). Prvé lietadlo len pár týždňov dozadu zažilo svoju premiéru, druhé je už pár rokov v prevádzke a dopravcovia s ním majú pozitívne skúsenosti.

Voľba nakoniec padla na Airbus a spoločnosť si predbežne objednala desať týchto lietadiel. Európsky producent lietadiel dal spoločnosti deadline do konca marca. Ak chce Qantas začať lietať v roku 2022 či 2023, musí ich Airbus stihnúť vyrobiť a dodať.

Tu sa najvážnejší problém celého projektu

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť