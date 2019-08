Najdrahší pozemok v USA: Hora s výhľadom na LA ide do dražby, cena je závratná

Rozľahlý pozemok s názvom The Mountain of Beverly Hills, ktorého cena sa vlani vyšplhala na jednu miliardu dolárov, smeruje do dražby. Pre astronomickú sumu sa parcelu nedarilo predať a jej cenu museli znížiť na 650 miliónov. Ak bude dražba úspešná, môže to znamenať koniec desaťročia trvajúcej ságy, ktorá sa vyznačovala zaujímavou históriou vlastníctva a finančnými spormi.