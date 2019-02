Nájom Národného futbalového štadióna má stáť aspoň milión eur ročne

06.02.2019, 14:15 | TASR

Fixná suma za prenájom Národného futbalového štadióna na Tehelnom poli nebude nižšia ako milión eur ročne. Vyplýva to z Návrhu základných podmienok obchodnej verejnej súťaže a zmluvy o nájme Národného futbalového štadióna, ktorý v stredu s pripomienkami schválila vláda.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR ako predkladateľ návrhu v materiáli pripomenulo, že podľa zmluvy o budúcej zmluve má súčasný vlastník – akciová spoločnosť Národný futbalový štadión (NFŠ), právo dať štadión a jeho priestory do prenájmu.

Predmetom nájmu, na ktorý bude môcť vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž, budú okrem budovy štadióna i podzemná garáž v areáli štadióna a tiež priestory nákupnej pasáže. Uchádzači budú v predkladaných ponukách navrhovať výšku fixnej a variabilnej zložky nájmu.

„Minimálna výška fixnej zložky je stanovená na jeden milión eur ročne a každoročne sa bude zvyšovať o infláciu,“ ozrejmujú predkladatelia. Variabilná zložka predstavuje obratové nájomné zodpovedajúce 50 percentám zo sumy, ktorá prekračuje ročné tržby dosiahnuté z prevádzky nájmu.

„Uchádzač predloží návrh dolnej hranice ročných tržieb, od ktorej sa bude uplatňovať obratové nájomné,“ vysvetlili predkladatelia. Priznávajú, že variabilná zložka nemusí byť v prípade zlých tržieb naplnená.

Rozhodujúcim kritériom v tendri bude ekonomická výhodnosť ponuky. Vlastníkovi štadióna, ktorý znášal investičné riziko pri výstavbe, má pripadnúť väčšina benefitov z nájmu štadióna. Obdobie nájmu je v návrhu určené na štyri roky s opciou na ďalšie tri, obdobie prenájmu však definitívne určia až pri spresňovaní podmienok samotného tendra.

Ako domovský štadión

Rezort priznáva, že v súčasnosti nie je možné jednoznačne určiť, kedy dôjde k prevodu vlastníctva štadióna na štát a či k takémuto prevodu vôbec príde.

„Závisí to od uplatnenia opcie, je to na rozhodnutí vlastníka, či to buď dá štátu, alebo bude to vlastniť naďalej on sám,“ uviedla ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS).

V prípade prevodu by fixná zložka nájmu (minimálne jeden milión eur) mala predstavovať sumu, ktorá pokryje očakávané náklady na prevádzku štátnej akciovej spoločnosti znášajúcej náklady súvisiace s vlastníctvom ako aj tvorbu rezerv na budúce významné opravy a rekonštrukcie štadióna.

Podmienky tendra ďalej stanovujú, že záujemcovia sa musia preukázať skúsenosťami s komplexným prevádzkovaním športovej infraštruktúry s kapacitou minimálne 10-tisíc miest v období troch rokov pred vyhlásením súťaže.

Súčasťou podmienok je dohoda medzi uchádzačom a futbalovým klubom, ktorej predmetom bude záväzok príslušného klubu užívať štadión ako svoj domovský štadión počas obdobia nájmu štadióna.

„Ak bude uchádzačom samotný futbalový klub, potom nie je potrebné takúto dohodu predkladať,“ upozornil rezort školstva v návrhu. Nájomca sa takisto musí zaviazať, že v stanovených prípadoch dá predmet nájmu do podnájmu Slovenskému futbalovému zväzu (SFZ) na základe osobitnej zmluvy za dohodnuté nájomné, pričom SFZ bude znášať aj akékoľvek prevádzkové náklady súvisiace s takýmto nájmom.

Stavba NFŠ sa začala 1. septembra 2016, realizoval ju Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo. Zmluvná cena za štadión vrátane vybavenia je približne 75 miliónov eur, na jeseň 2018 investor pripustil, že definitívna suma sa zvýši v súvislosti s vyššou cenou práce i novými nárokmi UEFA na osvetlenie a niektoré časti infraštruktúry štadióna.

Štát, ktorý sa zaviazal dostavať a odkúpiť nekomerčnú časť štadióna, poskytne NFŠ dotáciu vo výške 27,2 milióna eur, avšak táto bude odpočítaná od kúpnej ceny.