Najväčší objav Hayeka: Politici nie sú inžinieri a spoločnosť nie je stroj

V máji tohto roku uplynulo presne 120 rokov, čo sa narodil významný rakúsky liberálny ekonóm Friedrich August von Hayek. Protrhoví ekonómovia ho velebia, zatiaľ čo kritici na ľavici ho obviňujú z „neoliberalizmu“, ktorý ničí národné štáty a podporuje globalizáciu. O jeho skutočnom odkaze a jeho živote hovorí v rozhovore pre TREND rakúsky profesor ekonómie a odborník na dielo Hayeka Hansjörg Klausinger.

V rozhovore sa dočítate: - čo je najdôležitejší odkaz F. A. Hayeka pre dnešný svet - aký mal vzťah so svojím najväčším konkurentom Johnom Maynardom Keynesom - čo by povedal Hayek na obvinenie kritikov, že je zakladateľ neoliberalizmu - v akej oblasti zmenil svoj názor

V tomto roku si pripomíname 120. výročie narodenia Friedricha Hayeka. Bol by spokojný so súčasným stavom sveta?

Počas Hayekovho života sa vyskytli aj dobré, aj zlé obdobia. V období po druhú svetovú vojnu neboli vyhliadky pre liberalizmus veľmi dobré. To bol aj jeden z dôvodov na vznik Montpelerinskej spoločnosti. Pretože ak mal liberalizmus prežiť, museli prežiť jeho myšlienky. Hayek veril, že sú to práve myšlienky, ktoré ovplyvňujú politiku. Keď vyhráte súboj ideí, politické riešenia budú nasledovať.

Hayek predpovedal pád socializmu, najmä vo východnej Európe. Možno by bol trochu prekvapený, že ten pád prišiel tak neskoro. Bol taktiež veľmi spokojný, keď v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia zažil neoliberalizmus obrodu v podaní Margaret Thatcherovej a Ronalda Reagana. A ten vydržal vo väčšine krajín až dodnes. Keby sme dnes porovnali ekonomický a politický poriadok súčasnosti s tým zo šesťdesiatych alebo sedemdesiatych rokov, zistili by sme, že dnes je svet oveľa slobodnejší. Ale Hayek si bol vždy vedomý rizík, liberalizmus si nikdy nezabezpečil víťazstvo navždy. Musíme oň stále bojovať.

Čo je najviac relevantná myšlienka Hayeka, ktorá platí dodnes?

Zrejme myšlienka, že ľudia a politici by mali byť veľmi skromní pri vytváraní komplikovaného spoločenského poriadku. Nemali by si riadenie spoločnosti predstavovať tak, že keď stlačím pomyselný gombík, dostanem presný výsledok. Musia dbať na to, že konajú vo veľmi neistom prostredí, že ich následky konania budú veľmi vzdialené a že musia dbať na nezamýšľané dôsledky.

Tých môže byť toľko veľa, že politik skončí s presne opačným výsledkom, aký plánoval. Hlavný odkaz Hayeka je, že človek musí byť opatrný pred zneužitím rozumu. Politici musia viac počítať so spontánnymi reakciami spoločnosti a jednotlivcov.

V diele Osudová domýšľavosť varoval pred „racionálnym konštruktivizmom“, ktorý sa snaží vytvoriť spoločnosť zhora.

Politik nemôže na spoločnosť nazerať rovnako, ako pozerá technik na stroj.

Hansjörg KlausingerZdroj: Radovan Kazda / Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Hayek súperil v prvej polovici dvadsiateho storočia s ďalším slávnym ekonómom. John Maynard Keynes mal však odlišné názory na ekonomiku. Aký bol ich vzťah?

Medzi nimi nebol veľký konflikt. Obidvaja sa považovali za liberálov a snažili sa zachrániť liberalizmus v čase, keď proti nemu bojovalo viacero ideológií. No každý sa ho snažil zachrániť z inej strany.

