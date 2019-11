Najväčšiu obchodnú dohodu na svete chcú podpísať budúci rok

03.11.2019, 17:45 | TASR

Dohoda medzi ázijskými krajinami, ktorá by vytvorila najväčšiu zónu voľného obchodu na svete, by mala byť podpísaná vo februári budúceho roka. Uviedla to v nedeľu thajská vláda, ktorá je hostiteľom samitu Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN).