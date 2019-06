Najviac na kampaň pred eurovoľbami minul Smer, najmenej progresívci

Na volebnú kampaň pred májovými eurovoľbami minula najviac peňazí strana Smer-SD. Náklady na kampaň strany sa dostali takmer na milión eur. Vyplýva to zo záverečných správ o nákladoch na volebnú kampaň, ktoré zverejnil rezort vnútra na svojom webe. Zo strán zvolených do europarlamentu minulo najmenej mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS), a to takmer 200-tisíc eur.