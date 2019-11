NAKA sa zastavila v Tipose a moratórium ako v Afrike: Najdôležitejšie správy dňa

26.11.2019, 18:30 | TREND.sk | TASR

Ak by sa voľby do parlamentu konali v druhej polovici novembra, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 18,4 percenta hlasov. Najsilnejšia koaličná strana však zaznamenala v porovnaní s októbrovým prieskumom pokles o 1,7 percentuálneho bodu. Na druhom mieste by skončila strana Za ľudí so ziskom 12,5 percenta, ktorá preskočila koalíciu Progresívne Slovensko a Spolu (12,4 percenta).

Cez hranicu desať percent by prešla aj strana Mariana Kotlebu ĽSNS, ktorej agentúra AKO namerala v prieskume 10,4 percenta. Za ňou nasledujú strany OĽaNO a Sme rodina, ktoré získali nad sedem percent. Zhodne po 6,4 percenta dostali v prieskume strany SNS a KDH. Do parlamentu by sa dostala aj strana SAS, ktorá len tesne prekročila päťpercentné kvórum.

Zákaz zverejňovať výsledky prieskumov sa predĺži zo 14 dní na 50 dní pred voľbami. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok odmietli pripomienky prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá navrhovala, aby sa zákaz zverejňovať prieskumy nepredlžoval. Novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva schválili v pôvodnom znení. Zmeny sa majú týkať už budúcoročných parlamentných volieb.

Odborári z bratislavského závodu Volkswagenu naznačili, že populárne SUV Škoda Karoq by sa mohlo vyrábať v Bratislave. České závody v Kvasinách kapacitne nestačia, Mladá Boleslav sa zas pripravuje na zvýšenie kapacity výroby elektromobilov. A to nie je všetko, závod pri Bratislave sa možno dočká aj produkcie Volkswagenu Passat. Ten sa mal pôvodne vyrábať v Turecku.

Podiel privátnych značiek na pultoch obchodov posledné roky stúpa. Reťazce sa už neorientujú len na základné potraviny v diskontných cenách, ale rozširujú svoje portfóliá o „privátky“ pre vegetariánov, milovníkov exotického ovocia či zákazníkov s intoleranciou lepku. Viaceré investujú do značiek spolupracujúcich výlučne so slovenskými dodávateľmi. Práve to by mohlo byť dobrou alternatívou, z ktorej vyjde ako víťaz reťazec, dodávateľ aj zákazník.

Polícia dnes urobila raziu v priestoroch štátnej lotériovej spoločnosti Tipos v Bratislave. „Ide o úvodné štádium trestného konania, k priebehu jednotlivých procesných úkonov v súčasnosti nie je možné poskytnúť viac informácií,“ napísali policajti na sociálnej sieti. Počas razie zadržali šéfa spoločnosti Jána Barcziho.