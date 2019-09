Národný pochod za život obmedzí dopravu v Bratislave

22.09.2019, 09:39 | TASR

Národný pochod za život počas nedele výraznejšie ovplyvní dopravu v okolí bratislavského Námestia slobody, kadiaľ budú jeho účastníci prechádzať. Hlavné mesto spolu s Dopravným podnikom Bratislava (DPB) upozorňuje, že treba počítať s dočasnými dopravnými obmedzeniami. Tie sa budú týkať vodičov, cestujúcich MHD a aj obyvateľov dotknutej lokality.

„Vodičov v tejto súvislosti vyzývame, aby pri prejazde určitými úsekmi zvýšili pozornosť a riadili sa pokynmi polície. V prípade, ak je to možné, vodičov žiadame, aby sa uvedeným úsekom vyhli a na prejazd využili alternatívnu trasu,“ upozornil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

Pochod má byť v čase od 14.30 do 17.00 hodiny. Jeho trasa povedie z Námestia slobody cez Námestie 1. mája, Hodžovo námestie, Štefánikovu, Leškovu, Čajkovského a Štefanovičovu späť na Námestie slobody. „V nedeľu bude od 10.00 hodiny do polnoci uzavretá časť Námestia slobody, a to od križovatky ulíc Žilinská po križovatku ulíc Spojná. Rovnako bude uzavretá časť od križovatky ulíc Mýtna po križovatku ulíc Jánska,“ upozornila bratislavská samospráva.

V nedeľu od 8.00 hodiny do 17.00 hodiny budú uzavreté Leškova ulica a Čajkovského ulica. Z tohto dôvodu treba rátať aj s dočasnými obmedzeniami na priľahlých uliciach. Od 12.00 do 18.00 hodiny budú uzavreté ulice Námestie 1. mája v smere do Petržalky, Štefánikova ulica v smere na Hlavnú stanicu, Štefanovičova a celé Námestie slobody aj s priľahlými ulicami.

„Obyvatelia Leškovej ulice aj Čajkovského ulice budú môcť počas víkendu parkovať na náhradnom parkovisku pod Hlavnou stanicou, keďže v nedeľu od 8.00 do 17.00 hodiny bude zamedzený vjazd vozidiel do danej lokality,“ dodal magistrát.

Opatrenia v nadväznosti na plánovaný pochod a uzáveru Námestia slobody i ďalších úsekov pripravuje aj DPB. Od približne poludnia do asi 17.00 h (v niektorých prípadoch od začiatku premávky do polnoci) bude vylúčená, presmerovaná a aj operatívne riadená doprava. K nepravidelnostiam premávky MHD môže dôjsť najmä na električkovej linke 1, na linkách autobusov 80, 83 a 93 i na linkách trolejbusov 202, 203, 207, 208 a 212.