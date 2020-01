NATO stiahne časť ľudí z výcvikovej misie v Iraku. Hrozia pomsty

07.01.2020, 21:21 | TASR

Severoatlantická aliancia v utorok oznámila, že stiahne z Iraku časť svojho personálu. Dôvodom je zvýšené nebezpečenstvo a možné akty pomsty, ktoré hrozia po tom, ako Spojené štáty koncom minulého týždňa zabili iránskeho generálmajora Kásema Solejmáního.

V tlačovej správe NATO sa uvádza, že dočasné stiahnutie vojakov z výcvikovej misie je nutné, lebo ich bezpečnosť je „prvoradá“. Americké jednotky a tiež vojaci spojencov z NATO v Iraku sa obávajú, že by sa mohli stať terčom útokov zo strany Iránu alebo spojeneckých irackých šiitskych milícií ako odvety za zabitie veliteľa iránskych revolučných gárd Solejmáního, ktorý riadil vojenské a polovojenské operácie vo viacerých krajinách na Blízkom východe.

Tlačová agentúra AFP v tejto súvislosti upozornila, že iránski vodcovia prisahali pomstu za Solejmáního smrť, a to „v čase a na mieste, ktoré si sami vyberú“.

NATO už v sobotu, deň po útoku na iránskeho generála, oznámilo, že zmrazilo činnosť svojej výcvikovej misie v Iraku, ktorá zahŕňa približne 500 inštruktorov a školiteľov z viacerých členských krajín Aliancie.

Podľa údajov NATO bola časť personálu výcvikovej misie presťahovaná do iných častí Iraku a aj mimo tejto krajiny a misia by mala pokračovať na nových miestach, len čo to situácia umožní. Predstavitelia Aliancie však nespresnili, koľko personálu presunuli ani na ktoré základne v iných častiach Iraku či za jeho hranicami.

Výcviková misia NATO v Iraku je samostatná operácia, oddelená od vojenského nasadenia protidžihádistickej koalície pod vedením Spojených štátov. Medzinárodná koalícia má na základniach po Iraku umiestnených 5 200 vojakov.

Správne rozhodnutie

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v utorok obhajoval rozhodnutie prezidenta Donalda Trumpa nechať zavraždiť iránskeho generála K. Solejmáního. Zároveň nevylúčil ďalší útok USA v prípade, ak sa Teherán „nezachová správne“, informovala o tom agentúra DPA.

„Bolo to správne rozhodnutie,“ povedal na tlačovej konferencii M. Pompeo, ktorý zároveň vyjadril presvedčenie, že Spojené štáty mali potrebné oprávnenie zabiť jedného z najdôležitejších predstaviteľov Blízkeho východu.

„V prípade, že sa Iránci opäť nezachovajú správne, prezident zareaguje podobne ako minulý týždeň,“ dodal.

M. Pompeo zároveň vyhýbavo odpovedal na otázky spojené s predošlým vyhlásením D. Trumpa, ktorý K. Solejmáního obvinil z prípravy útoku na amerických diplomatov a vojakov v Iraku. Uviedol, že K. Solejmání nesie zodpovednosť za raketový útok z 27. decembra, pri ktorom bol zabitý Američan, a dodal, že jeho ďalšie potenciálne útoky by viedli k úmrtiu ďalších Američanov.

Operačná prestávka

Časť z približne 500 príslušníkov kanadských ozbrojených síl, ktorí sú momentálne nasadení v Iraku, sa v reakcii na narastajúce napätie v regióne presunie do susedného Kuvajtu. S odvolaním sa na utorkové vyhlásenie kanadského náčelníka generálneho štábu generála Jonathana Vancea o tom informovala agentúra AFP.

J. Vance oznámil „operačnú prestávku“ časti kanadského kontingentu v Iraku v liste adresovanom rodinám vojakov, ktorých sa nariadenie o presune týka.

Naopak, Francúzsko zatiaľ nemá v úmysle stiahnuť svojich vojakov pôsobiacich v Iraku, informovali o tom agentúry AFP a Reuters s odvolaním sa na nemenovaný zdroj z francúzskej vlády.

Francúzska ministerka obrany Florence Parlyová na Twitteri uviedla, že po udalostiach v Bagdade Francúzsko posilnilo bezpečnosť svojich 160 vojakov pôsobiacich v Iraku. Zopakovala, že prioritou Paríža zostáva boj proti militantom zo skupiny Islamský štát (IS), ktorí sa v tejto oblasti znova zjednocujú.