Návrh rozpočtu Francúzska na rok 2020 zahŕňa veľké daňové úľavy pre domácnosti

27.09.2019, 15:36

Francúzska vláda predstavila návrh rozpočtu na rok 2020, ktorý zahŕňa daňové úľavy pre domácnosti za viac ako 9 miliárd eur.

„Sociálna kríza, ktorú vyvolali protesty, ako aj spomalenie globálneho hospodárstva viedli vládu k rozhodnutiam, ktoré podporujú investície a spotrebu,“ vyhlásil minister hospodárstva Bruno Le Maire, keď predstavil návrh rozpočtu na rok 2020.

V piatok svoj návrh oficiálne predloží kabinetu. Počíta v ňom so znížením dane pre domácnosti o 9,3 miliardy eur a pre podniky o viac ako miliardu eur. Zahŕňa aj redukciu daní o 5 miliárd eur pre približne 12 miliónov domácností, ktorým to sľúbil prezident Emmanuel Macron po „veľkej národnej diskusii“ v snahe upokojiť protesty.

Macron pritom v roku 2017 pri nástupe do prezidentského úradu presadzoval reformy a úsporné opatrenia, ktoré ozdravia francúzske verejné financie. Ale zasiahli ho násilné protesty „žltých viest“ proti politike vlády a za zlepšenie situácie najslabších sociálnych vrstiev.

Po mesiacoch pouličných demonštrácií, ktoré často prerástli do nepokojov a zrážok s políciou, Macron navrhol zníženie daní, zvýšenie miezd a ďalšie opatrenia pre domácnosti s nízkymi príjmami.

Očakáva sa, že v dôsledku týchto opatrení dosiahne rozpočtový deficit tento rok 3,1 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Francúzsko sa tak stane jediným členom eurozóny, ktorý prekročí povolený limit pre deficit na úrovni 3 percenta HDP, zatiaľ čo krajiny ako Nemecko, Holandsko a Portugalsko pravdepodobne vykážu rozpočtové prebytky.

Vláda v Paríži očakáva na budúci rok pokles deficitu na 2,2 percent HDP, čo bude stále viac ako jej pôvodný cieľ 2 percent HDP.

Aj veľký štátny dlh Francúzska sa na budúci roku sotva zníži z 98,7 percent HDP, čo je tiež vysoko nad povolenou hranicou 60 percent HDP a menej v rámci eurozóny.

Peniaze pre žlté vesty, ktoré požadujú aj zlepšenie verejných služieb, tiež znemožňujú Macronovi, aby dodržal svoj sľub o vyrovnanom rozpočte v roku 2022.

„Vláda sa vzdala svojej stratégie znižovania štrukturálneho deficitu Francúzska po zápase so žltými vestami,“ skonštatoval Charles de Courson, nezávislý poslanec.

Vláda už naznačila, že výdavky na obranu a bezpečnosť sa budúci rok zvýšia, čo bude vykompenzované škrtmi na ministerstvách financií a rozpočtu a znížením finančných prostriedkov pre miestne samosprávy.

Macron sa vzdal sľubu zrušiť počas svojho päťročného funkčného obdobia 50 000 pracovných miest vo vládnych inštitúciách a počíta už len so zrušením 10 500 miest.

Na druhej strane, uvoľnenie financií pomohlo Francúzsku udržať rast ekonomiky, ktorý by mal tento rok dosiahnuť 1,4 percenta. A to v čase, keď najväčšej ekonomike v Európe - Nemecku hrozí, že upadne do recesie. Vláda v Paríži však revidovala svoju prognózu hospodárskeho rastu na budúci rok na 1,3 percenta.

Le Maire opäť vyzval Nemecko, aby zvýšilo investície a zabránilo ďalšiemu zhoršeniu situácie v spomaľujúcom hospodárstve eurozóny.

„Nemecko musí investovať a investovať teraz, čím skôr, tým lepšie,“ povedal a vyzval Berlín, aby nečakal s potrebným rozhodnutím, kým sa ekonomická situácia ešte zhorší.

Obhajoval tiež šéfa Európskej centrálnej banky Maria Draghiho, ktorého niektoré kruhy vrátane Nemecka vážne kritizovali za uvoľnenie obrovského balíka stimulov na podporu hospodárstva eurozóny. „Podporujeme odvážne rozhodnutie ECB a jej prezidenta,“ dodal.