NBS ukázala tri scenáre vývoja. Kríza môže pripraviť o prácu 130-tisíc ľudí

24.03.2020, 13:30 | Ján Beracka | © 2020 News and Media Holding

Národná banka Slovenska (NBS) nepochybuje, že slovenská ekonomika v tomto roku klesne. Otázkou je podľa NBS len miera prepadu. Najhorší scenár hovorí o poklese hrubého domáceho produktu o viac ako deväť percent. O prácu by mohli prísť desaťtisíce ľudí.

Agentúrnu správu sme nahradili autorským článkom

Prognóza budúceho vývoja ekonomiky je v súčasnej situácii ako morské prasa. Nie je ani morské, ani prasa. Aktuálna strednodobá predikcia centrálnej banky rovnako nie ani strednodobou, ani predikciou. Takto vidí situáciu viceguvernér NBS Ľudovít Ódor. Pomerne rutinná pravidelná prognóza centrálnej banky sa v dôsledku krízy spojenej s koronavírusom zmenila na odhad troch možných scenárov vývoja ekonomiky.

NBS predpokladá, že ekonomika Slovenska bude uzamknutá, teda paralyzovaná, šesťdesiat dní. To, do akej miery slovenské hospodárstvo bude trpieť, bude záležať od toho, do akej miery sa zmenší zahraničný dopyt. Aj najlepšie opatrenia vnútri slovenskej ekonomiky totiž nezabránia poklesu, ak sa bude zhoršovať dopyt zo zahraničia.

Pokles HDP aj strata pracovných miest

Práve miera zhoršenia zahraničného dopytu odlišuje tri scenáre vývoja ekonomiky v tomto roku. Najpriaznivejší scenár nazval guvernér NBS Peter Kažimír scenárom „z ideálneho sveta“ a ten hovorí o poklese o 1,4 percenta. Stredné pesimistický scenár počíta s poklesom o 4,5 percenta.

Najhorší scenár predpokladá výrazné narušenie väzieb v globálnom obchode s tým, že mimoriadna situácia by mala trvať až do leta tohto roku. V takom prípade hrozí

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť