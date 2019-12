Nechceme diktát z Bruselu. Radšej si vypijeme jablkovicu vypálenú z nacionalizmu

17.12.2019, 09:30 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Názor | Babiš, Orbán, Kaczynski aj Pellegrini a samozrejme Fico, Danko a Kotleba svorne radi kritizujú Brusel za všeličo. Za centralizmus, migrantov, odtrhnutie od reality. Ak však ide o eurofondy, všetci radi nastavujú ruky či lepšie povedané vrecká. Veď európske peniaze nesmrdia a ľahko sa míňajú.

Minulý týždeň vyjednávači europarlamentu odmietli návrh rozpočtu Európskej únie na roky 2021 až 2027. Málokto si to všimol, ale je to dôležitý moment. O rozpočte sa bude ešte tvrdo rokovať a analytici predpokladajú najzložitejšie diskusie o sedemročnom rozpočte v histórii Únie.

V prvom rade sa kasička Bruselu poriadne scvrkne, z EÚ totiž odchádza Spojené kráľovstvo, ktoré bolo doteraz druhým najväčším prispievateľom do spoločného rozpočtu. Skoro 35 miliárd eur, ktoré Londýn nalial do európskej kasy v rokoch 2014 -18 bude s určitosťou chýbať. A treba podotknúť, že najmä v strednej a východnej Európe.

Krajiny Vyšehradskej skupiny (V4) dostanú po roku 2020 z eurofondov o štvrtinu menej peňazí. Len Slovensku sa zoškrtá až 22 percent z eurofondov, prídeme tak zhruba o 13 miliárd eur. Napriek tomu stále budeme z Bruselu viac dostávať, než tam odvádzame.

Brusel síce tvrdí, že škrty sú do určitej miery „daňou z hospodárskeho úspechu“ regiónu, ale medzi riadkami je jasné, že nejde len o to. Niektorí analytici dokonca priamo tvrdia, že je to politický trest za neposlušnosť V4 pri migračnej kríze.

Premiér Peter Pellegrini môže vzdychať, že ho veľmi mrzí, že v návrhu rozpočtu vôbec nie je zohľadnená pozícia Priateľov kohézie. Kto sú tí priatelia kohézie, čiže dobiehania? Patrí tam 17 krajín južnej a východnej Európy a medzi nimi aj mnohí náruživí a hlasní kritici Bruselu ako Maďarsko či Poľsko.

Falošná solidarita

Peniaze z Kohézneho fondu majú slúžiť na vyrovnávanie regionálnych rozdielov medzi jednotlivými štátmi EÚ. Tie sa síce znižujú, no stále sú obrovské. A to nielen v rámci Únie, ale aj Slovenska. Horšie sú na tom priepasti v myslení medzi bohatšou, západnou časťou Európy, a tou chudobnejšou na východe.

Západ vie, čo je skutočná a nie len predstieraná solidarita. Východ si ju predstavuje tak, že dajte nám peniaze a nestarajte sa ako ich vy(zne)užijeme. Ak sa staráte, ste hnusní centralisti a len nás karháte ako malých chlapcov, ktorí ukradli jablko zo spoločného sadu.

Nuž, niekedy je tých jabĺčok viac. A keď sa vypália na jablkovicu zmiešanú s nacionalizmom a populizmom vedia poriadne pomútiť hlavu nejednému Slovákovi, Maďarovi, ale aj Čechovi.

Na postoj krajín V4 v čase migračnej krízy sa na Západe nezabúda. Nechceli sme byť solidárni s prerozdeľovaním utečencov. Bolo to naše právo, no nečudujeme sa, že tí, ktorí to za nás zatiahli nám to raz nespočítajú. Ak tak už neurobili. Je to zrejme aj z toho, že viac peňazí v novom rozpočte pôjde na riešenie migrácie a ochranu hraníc. A menej na naše cesty či železničné trate.

Dosť bolo Bruselu

Autor komentára nie je v žiadnom prípade obhajca centralizmu, ani bruselského, a kritizovať je naozaj čo. Na druhej strane sa potom netreba čudovať, že čistí prispievatelia do európskeho rozpočtu ako Nemecko či Holandsko majú právo sekať svoje príspevky kibicom zo strednej Európy, ktorí na nich radi kydajú. Každá akcia vyvoláva reakcie. I keď možno nie hneď, ale napríklad na rokovaní o rozpočte EÚ sa to prejavuje.

Navyše ak prispievatelia vidia, ako sa eurofondy v strednej Európe zneužívajú, rozkrádajú a tečú do vreciek lojálnym oligarchom (v Maďarsku) či priamo firmám českého premiéra alebo na pochybné projekty (na Slovensku), tak sa nečudujme, že ochota prispievať sa znižuje.

Keď počúvame exotov akým je Marián Kotleba, ktorý by najradšej z EÚ vystúpil a eurofondy vrátil, až sa rozum zastavuje. Možno si už z jablkovice nacionalizmu a populizmu viackrát upil. Nechápe, že až 80 percent z verejných financií je platených z Bruselu a v niektorých rezortoch tvoria eurofondy väčšinu rozpočtu, že diaľnice sa tiež stavajú aj za európske peniaze a školy sa tiež opravujú zo spoločnej kasy z Bruselu.

Na vlastné oči sme videli, ako dopadol Banskobystrický kraj pod jeho vedením, keď odmietol eurofondy. Slovensko bez eurofondov by vyzeralo ešte horšie, tak nejako hnedšie.