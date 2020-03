Nedajte korone šancu. Čo čítať, aby sme zostali mentálne fit

21.03.2020, 13:05 | Katarína Dobrovodská | © 2020 News and Media Holding

Dekameron, Piata hora aj Láska v čase cholery. 21 kníh, ktoré vám dodajú odvahu, optimizmus aj silu bojovať s vírusom, ktorý za tri mesiace zmenil svet.

Donedávna sme o ňom ani len netušili a dnes mení všetko, čo bolo a nikto nevie, čo bude. Ohrozuje ekonomiky, štáty, jednotlivcov, nič nešetrí. Zo zdravotného hľadiska ničí nielen telo, ale aj myseľ. Vybrali sme knihy, ktoré vás vyvedú z depresie.

U postihnutých vyvoláva ochorenie vyvolané novým vírusom kašeľ, respiračné problémy, postihuje žalúdok, obličky, pečeň, srdce… U tých, ktorí ho nemajú, však tiež spôsobuje vážne škody. Permanentný strach, neistotu, obavy o budúcnosť, frustráciu z izolácie, depresívne stavy zo samoty.

Psychológovia radia brať situáciu vážne, no nepodliehať panike. Nesledovať správy každú minútu, ale venovať sa najmä činnostiam, ktoré nás tešia a na ktoré sme predtým nemali dostatok času. Istotne k nim patria aj knihy. Vybrali sme pre vás tituly, ktoré vás naladia na iné myšlienky.

1. Giovanni Boccaccio: Dekameron

V 14. storočí zlikvidoval Čierny mor polovicu populácie Európy. Neexistoval naň liek a ľudia umierali ako muchy. Desať mladých ľudí ušlo pred pandémiou z postihnutej Florencie na vidiek, aby nákaze unikli alebo si aspoň predĺžili život a prežili ten čas príjemne. Rozhodli sa, že si budú rozprávať šteklivé milostné príbehy.

Sto poviedok sa zaradilo do zlatého fondu svetovej literatúry. Pri ich čítaní sa nielen pousmejete, ale si tiež uvedomíte, že história sa opakuje, ľudia sa nemenia a zachráni nás len disciplína a dobrá nálada.

2. Ernest Hemingway: Pohyblivý sviatok

V dnešnej situácii môžeme o cestovaní iba snívať, preto odporúčam siahnuť po skvelo napísanej knižke poviedok z Paríža z rokov 1921 až 1926. Majster pera opisuje vtedajší život, umelcov, s ktorými sa stretával, miesta, kam chodieval tak, že ste akoby s ním, popíjate dobré vínko a debatujete.

Otvorte si teda knižku a niečo k tomu a preneste sa do centra umeleckého diania na začiatku 20. storočia.

3. Paulo Coelho: Piata hora

Podľa svetoznámeho autora neexistujú tragédie, existuje len nevyhnutnosť. Nič sa nedeje len tak, všetko má svoje príčiny a ľudia sa musia naučiť rozpoznávať, čo je nevyhnutnosť a čo sa dá zmeniť. Pred týždňom som v poradí šiesty Coelhov román dočítala druhý raz. Je ako ušitý do súčasnej strachom naplnenej doby.

Svetoznámy autor sa inšpiroval príbehom proroka Eliáša. Na jeho neľahkom osude, ťažkých životných rozhodnutiach, váhaní, strastiach aj radostiach ukazuje, že človek môže tvoriť svoj vlastný osud sám, môže bojovať proti prekážkam a nesmie sa nikdy vzdať.

4. Gabriel Garcia Marquez: Láska v čase cholery

Jeden z najslávnejších klasikov svetovej literatúry dvadsiateho storočia opisuje v románe svojím jedinečným jazykom magického realizmu príbeh nevšednej lásky na konci jednej spoločenskej éry, kedy všetko staré odumiera, odchádza do zabudnutia a rodí sa nová budúcnosť.

Láska Florentino Ariza, ktorý sa ako mladík zamiluje do nádhernej Ferminy, ktorá ho ale odmietne. On sa o ňu pokúša ďalších päťdesiatjeden rokov, hoci sa Femina vydá za racionálneho Urbina, bojovníka s vtedy rozšírenou cholerou vo Venezuele. Časom mladej žene chýba láska. Získať ju môže až vtedy, keď jej muž zomrie a ona opäť stojí pred rozhodnutím, či ísť ´dalej s Arizom.

5. Hans Rosling, Ola Rosling a Anna Roslingová Rönnlundová: Moc faktov

Autori ponúkajú množstvo dôkazov, ktoré hovoria, že svet je napriek všetkým nedostatkom v oveľa lepšom stave, než si myslíme. Mali by sme sledovať postupné zlepšovanie vo všetkých oblastiach života a ľudskej činnosti, aktualizovať svoje vedomosti a brať do úvahy iba presné dáta, aby sme nežili v mylnej predstave, že sa zastavil pokrok.

6. Simon Sebag Montefiore: Romanovovci

Simon Sebag Montefiore pôsobivo zobrazuje príbeh najúspešnejšej panovníckej dynastie od čias cézarov. Dvadsať absolutistických cárov a cárovien vládlo viac ako tri storočia.



Boli medzi nimi velikáni aj tyrani od dramatického vzostupu po revolučný pád prostredníctvom krvavých vojen, mieru plného násilia, v závratnom bohatstve aj v absolútnej chudobe, s vášnivou láskou aj nemilosrdnou ctižiadostivosťou, v šialenstve aj v dekadencii.

Viedli dobyvačné vojny a uzatvárali mier, no často sa správali tak nemravne, až musíme súhlasiť s vyjadrením kritika z Financial Times, že Hry o tróny sú v porovnaní s Romanovovcami len čajovým večierkom na fare.

Autor zaznamenáva životy cárov a cárovien do intímnych podrobností v dokonalej, občas až iskrivej polohe. Jeho dielo je cenné najmä v tom, že spojil dôkladnú znalosť ruských dejín s rozprávačským majstrovstvom.

7. René Brownová: Čeliť divočine

Ako si nájsť svoje miesto v nebezpečnom svete plnom neistoty?Profesorka sociológie v tejto zaujímavej knižke rozoberá najzákladnejšie pocity súčasníka a tvrdí, že aby sme našli to svoje miesto v spoločnosti plnej nástrah musíme najskôr nájsť sami seba a odvahu byť sami.

Perfektná analýza dnešného rozpolteného sveta, kultová kniha pre každého, kto si potrebuje utriediť svoje pocity a myšlienky.

8. Neil Gaiman: Nikdekoľvek

Ak ste v žánri fantasy začiatočník, skúste Nikdekoľvek. Dej knihy vás zavedie pod ulice Londýna, kde sa rozprestiera svet, o ktorom väčšina z nás nikdy nepočula. Je to svet príšer, svätcov, vrahov a anjelov, rytierov v lesklej zbroji aj bledých diev v čiernom zamate. Svet tých, ktorí doň prepadli štrbinami z nášho, horného sveta.

Richard Mayhew žil ako celkom obyčajný človek, až kým nezachránil dievča, čo sa pred ním zrazu objavilo zranené na ulici. Ani sa nenazdal a ocitol sa vo svete, o akom sa mu nesnívalo v najhorších – a ani najlepších – snoch.

9. Július Satinský: Moji milí Slováci

Úprimné listy autora vlastnému národu napísané tesne po nežnej revolúcii. Píše sa v nich o nástrahách pre Slovákov, ktoré by mohli byť po tridsiatich rokoch demokracie už dávno prekonané. Listy by tak mohli slúžiť ako historický prameň, vtipná spomienka na divoký začiatok 90. rokov 20. storočia. Niektoré listy sú však mrazivo aktuálne aj dnes.

10. Are Kalvo: Antiturista

Are Kalvo vyrastal na idylickom západnom pobreží Nórska, no nikdy nezahorel láskou k prírode. Presťahoval sa do mesta a už sa za vidiekom neobzrel. Nikdy mu to nespôsobovalo problémy, až kým mu príroda vzala kamarátov, s ktorými kedysi vymetal krčmy.

Zrazu chodili na túry a s vážnym výrazom vyhlasovali, že iba v lone prírody si uvedomujú, akí sú maličkí. Vydal sa teda aj on na túru, aby našiel stratených kamarátov a prišiel veci na koreň.

Čo robia turisti po večeroch? O čom sa rozprávajú? A kto by sa dobrovoľne vybral dovolenkovať na miesto zvané Komárovo? Antiturista je vtipná a trochu kritická kniha o špeciálnom vzťahu Nórov k prírode.

11. Fredrik Backman: Obhliadka bytu

Stačí jediný zlý nápad. Viac netreba. Pri obhliadke bytu sa nešikovný a neúspešný bankový lupič zamkne s realitnou maklérkou, dvoma notorickými obdivovateľmi Ikey, nepríjemnou multimilionárkou a ďalšími rukojemníkmi – a bláznivá tragikomická rukojemnícka dráma je na svete!

Lupič sa nakoniec vzdá a všetkých prepustí, ale keď do bytu vtrhnú policajti, nájdu ho prázdny. Pri následných výsluchoch svedkov spoznávame ich verzie a názory na to, čo sa v skutočnosti stalo. Ako sa lupičovi podarilo uniknúť? Prečo sú všetci rukojemníci uštipační, nevrlí a zlostní? Čo sa to vlastne deje s ľuďmi?

12. Jutaka Jazawa: Toto je Japonsko

V knihe Toto je Japonsko vás autor ako ten najpovolanejší sprievodca prevedie po svojej krajine. Prostredníctvom jeho inšpiratívneho rozprávania a farbistých opisov spoznáte to najlepšie z japonského dizajnu, gastronómie, filozofie a kultúry.

Predstaví vám nielen Tokio, matku všetkých metropol sveta, ale aj dve tretiny krajiny pokrytej lesmi, kde uctievajú a oslavujú svet prírody. Dávne japonské tradície ako umenie lesného kúpania šinrinjoku alebo oslava nedokonalosti kincugi tu totiž prežívajú po stáročia popri pohodlí moderného života. Nájdite svoj zen a objavte radosť v ikigai.

13. Sally Rooney: Normálni ľudia

Jeden z najoceňovanejších románov súčasnosti vám predstaví Connella a Marianne, ktorí pochádzajú z malého írskeho mestečka, no zdá sa, že tam sa podobnosť medzi nimi končí. Connell je v škole obľúbený, zatiaľ čo Marianne je samotárka.

Marianne je z bohatej rodiny, Connel vyrastal bez otca a jeho matka je upratovačka. Keď však jedného dňa nadviažu rozhovor – síce trápny, no strhujúci – spustia lavínu, ktorá navždy zmení ich životy. Unikátna love story, ktorá do literatúry vniesla nový vietor, získala množstvo významných ocenení a stala sa celosvetovým fenoménom.

14. Seth Stephens-Davidowitz: Každý klame

Premýšľajte inak!Každý klame ponúka fascinujúce, prekvapujúce a niekedy aj smiešne nahliadnutia do všetkého od ekonómie po etiku, šport, od rasy po pohlavie a ďalšie fakty zo sveta big data. Ovplyvňuje to, kam chodíte do školy, akí ste v živote úspešní? Uprednostňujú rodičia tajne synov pred dcérami? Ovplyvňujú násilné filmy mieru kriminality? Každý z nás je obklopený veľkými dátami a ich vplyv sa znásobuje.

15. Rhys Bowen: Panstvo Farleigh

Príbeh o láske, zrade a rodine, ktorú rozdelila vojna. Na pozemok vidieckeho sídla lorda Westerhama, jeho manželky a piatich dcér vo Farleighu nečakane zasiahne vojna, keď sa k nim zrúti podozrivý parašutista. Rodinný priateľ a agent MI5 Ben Cresswell sa podujme preveriť dohady, že tento muž bol nemecký špión. Vďaka tomu môže tráviť viac času v blízkosti Westerhamovej dcéry Pamely Suttonovej, ktorú celé roky tajne ľúbi. Ibaže aj Pamela niečo skrýva.

16. Mary Kubica: Keď svetlá zhasnú

Jessie Sloanová je unavená. Po smrti matky celé noci nespí. Tabletky nezaberajú, jediný raz, čo vďaka nim zaspala, zmeškala mamine posledné chvíle...

Zopár prebdených nocí čoskoro prerastie do ťažkej nespavosti, ktorá si postupne vyberá daň: krvou podliate oči, zábudlivosť, záchvaty smiechu a čo je oveľa horšie, Jessie začína vidieť veci, ktoré neexistujú. Jedna vec je však až príliš skutočná – podľa sociálky Jessie vlastne nejestvuje. Je to iba administratívna chyba, alebo sa deje niečo oveľa horšie? Podarí sa Jessie prísť na to, kto v skutočnosti je, kým nebude neskoro?

17. Agatha Christie: 3 x Hercule Poirot

Kráľovná detektívok vás prenesie do celkom iného sveta. Tri romány v jednej knihe tvoria pomyselné míľniky v živote najslávnejšieho literárneho detektíva na svete Hercula Poirota: budete svedkami jeho zrodu a zániku, ako aj vrchoul jeho dedukčných schopností.

Vo Vražde na zámku Styles (1920), ktorým sa to všetko začalo, rieši prefíkaný Belgičan s priateľom kapitánom Hastingsom zamotaný prípad vraždy v dedinke Styles St. Mary a odhalenie mimoriadne rafinovaného vraha mu prinesie veľkú slávu a uznanie.

V detektívke Poirotove Vianoce (1938) sa predstaví vo vrcholnej forme. Vidiecke sídlo Gorston Hall sa na Štedrý večer stane dejiskom brutálnej vraždy bohatého majiteľa a miestna polícia sa pri vyšetrovaní spolieha práve na schopnosti Hercula Poirota.

V románe Opona: Poirotov posledný prípad (1975) sa opäť ocitnete na zámku Styles Court, kde legendárny detektív pred rokmi začal kariéru. Poirot, ktorý trpí ťažkou artritídou, je na stope chladnokrvnému sériovému vrahovi s piatimi vraždami na krku. Ak ho chce zastaviť, musí byť pripravený obetovať vlastný život.

18. Leo Bormans: Kde sa skrýva šťastie

Čítajte si doma s deťmi. Desať príbehov o šťastí, ktoré nepadá z neba a skrýva sa v každodenných maličkostiach. Nádherná knižka s pestrofarebnými ilustráciami. Na konci každého príbehu sú zaujímavé fakty a úlohy.

Ako najspokojnejší ľudia na svete vychovávajú sebavedomé a schopné deti. V Dánsku vraj vedia, ako na to. Už roky Dánov považujú za najšťastnejších ľudí na svete. Zo šťastných detí rastú šťastní dospelí, ktorí vychovávajú šťastné deti, a tak stále dookola. Aké sú osvedčené piliere metódy dánskej filozofie rodičovstva ?

